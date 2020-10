Lost, Damon Lindelof non vuole ancora svelare uno dei più grandi misteri della serie

Tra gli ospiti più attesi dell'edizione 2020 del New York Comic-Con, l'autore di Watchmen e Leftovers Damon Lindelof ha risposto ad alcune domande sui principali misteri di>Lost.

Per prima cosa, Lindelof ha confermato una connessione tra i sussurri e il mostro di fumo: "Il mostro era una sorta di fantasma, nel senso che poteva assumere la forma della morte così come veniva visto dagli individui che stava cercando intrappolare, aggredire, intimidire, reclutare e tutto il resto" ha spiegato Lindelof. "Quindi Jack ha visto suo padre, Eko ha visto Yemi e così via - e Shannon ha visto Walt - perciò il fatto è che Ben Linus poteva controllare il mostro, e il mostro era in qulache modo responsabile anche dei sussurri. L'idea è che a volte i sussurri sono il mostro, a volte sono i reali fantasmi dell'isola, e altre sono semplicemente un brutto problema di trama da cui stavamo cercando di liberarci."

Interrogato sugli aggressori in canoa dell'episodio 5x04, la cui identità rimane ancora oggi uno dei più grandi misteri irrisolti dello show ABC, l'autore però non si è voluto sbilanciare. "Questo lo porteremo nella tomba - ha affermato - Vi dirò che abbiamo scritto la scena. Abbiamo scritto la scena che risponde a questa domanda. E altre persone al di fuori della stanza degli sceneggiatori hanno visto la scena e hanno giurato di mantenere il segreto. Quindi, se io e Carlton dovessimo morire... quegli individui potranno farsi avanti e dire: 'Ora che sono morti, vi dirò chi si trovava sulla canoa'. Ma noi manterremo la nostra integrità personale."

Nelle scorse settimane, Lindelof è tornato sull'argomento delle reazioni negative al finale di Lost.