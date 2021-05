Lost, il destino di Jack era completamente diverso: scoprite il retroscena

Il pilot di Lost è uno degli episodi più avvincenti della storia del piccolo schermo, per sei stagioni, Jack Shephard (Matthew Fox) è stato il protagonista principale dello spettacolo e il leader dei sopravvissuti al volo Oceanic 815, che si è schiantato sull'isola misteriosa il 22 settembre 2004.

Jack era un neurochirurgo spinale che ha lasciato l'Australia per Los Angeles per riportare il corpo del padre defunto a casa per il suo funerale. Dopo l'incidente aereo, Jack si ritrovò ad essere il leader del gruppo.



Durante le prime stagioni ha sviluppato una storia d’amore con Kate (Evangeline Lilly) ed una relazione difficile con Sawyer (Josh Holloway) che alla fine è cresciuta fino a un rispetto reciproco. Inoltre le idee filosofiche dello scienziato erano profondamente diverse da quelle di John Locke (Terry O'Quinn), i due hanno intavolato fin da subito una lunga discussione sulla scienza, la fede e il destino.

Ma un retroscena davvero interessante riguarda il destino di Jack, gli sceneggiatori avevano programmato di ucciderlo nel pilot in una svolta scioccante dell’ultimo minuto, quindi Kate (Evangeline Lilly) avrebbe preso il comando del gruppo.



Come vuole la leggenda, Michael Keaton era stato contattato per la prima volta da JJ Abrams per il ruolo da protagonista in Lost ma i produttori si sono resi conto che il pubblico si sarebbe affezionato al personaggio e Keaton non era disposto a impegnarsi in una serie, da qui il passaggio di consegne a Matthew Fox.



Tutte le trame che abbiamo visto sarebbero state radicalmente diverse se l’idea originale per l'episodio pilota fosse stata realizzata. Nel pilot che è andato in onda, Jack, Kate e Charlie (Dominic Monaghan) andarono nella giungla per trovare la cabina di pilotaggio dell'aereo. Mentre erano lì però il mostro di fumo uccise il copilota (Greg Gunberg), ma Jack, Kate e Charlie sopravvissero. Nel pilot originale, tuttavia, Jack sarebbe morto al posto del copilota.



Anche se avesse incontrato subito la morte, sarebbe stato comunque presentato come protagonista, proprio come nella versione finale. La sua morte sarebbe stata improvvisa e scioccante e avrebbe fatto capire agli spettatori che nessuno dei sopravvissuti era al sicuro.

A Keaton, piaceva l'idea alla base del colpo di scena e gli andava bene interpretare il personaggio, soprattutto perché era solo per l'episodio pilota. Ma i produttori alla fine hanno pensato che al pubblico sarebbe piaciuto Jack e che sarebbe stato meglio tenerlo nello show. Quindi, quando il pilot è stato rielaborato per mantenere in vita Jack come protagonista, Keaton ha rinunciato al ruolo, poiché non era interessato a girare intere stagioni.



Non possiamo sapere quanto sarebbe stato diverso Lost se Jack fosse morto prematuramente anche perché è stato uno spettacolo corale che ci ha permesso di affezionarci a tutti i sopravvissuti ma il viaggio di Jack dall'essere un leader scettico e testardo a un grande sostenitore del destino, disposto a sacrificare la sua vita per l'isola, è stato parte integrante della storia.

Considerando il ruolo fondamentale che Jack ha ricoperto per l'intera serie, è assurdo pensare come sarebbe stato Lost senza di lui. Ma vedere Kate alle prese con la leadership da sola sarebbe stato comunque dannatamente avvincente.



