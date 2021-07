Lost e le domande irrisolte su Aaron: il possibile buco di trama

Mentre molti anni dopo i fan sono ancora divisi dal finale di serie del successo della ABC Lost, non tutti i personaggi sono arrivati direttamente a quello strano limbo nell'ultimo episodio. Uno di questi è Aaron, il figlio di Claire nato sull’isola.

Dalla prima alla quarta stagione Claire è stata considerata uno dei personaggi principali dello spettacolo. Gli sceneggiatori avevano dedicato molto tempo al suo personaggio, sviluppando la sua storia d'amore con Charlie e le sue lotte con la maternità. È stato persino svelato che era la sorellastra di Jack.



Tuttavia Claire meritava di meglio quando è scomparsa nella capanna di Jacob nella quarta stagione. Mentre suo figlio Aaron lascia l'isola con gli Oceanic Six, Claire scompare per tutta la quinta stagione.



Riappare, un po' fuori di testa, nell'ultima stagione dello show come eremita/guerriera solitaria in cerca di suo figlio. Fa ogni genere di cose come attaccare Kate e lavorare con l'Uomo in Nero. Alla fine, si imbarca su un aereo con Sawyer e Kate, ma in realtà ha avuto un finale contorto e non l'abbiamo mai più vista con Aaron.



Il tempo sullo schermo di Claire è diventato sempre meno e nella stagione 4, ha abbandonato Aaron ed è scomparsa. Quando è apparsa di nuovo era una persona completamente diversa. Purtroppo, non hanno mai dato a Claire un episodio da solista, quindi i fan non hanno mai potuto vedere cosa le è accaduto.



Qualche anno prima di tutto questo, l'uomo in nero aveva manipolato Ben e lo aveva convinto di essere il prescelto di Jacob, così Ben sterminò la Dharma, ed esiliò nel mondo esterno Charles Withmore.

Poi Ben convocò Juliet per indagare sul perché le donne non riescono a partorire sull'isola e finiscono per rapire Aaron per studiarlo, in quanto è nato sull'isola e si suppone sia speciale.



All’inizio nessuno pensava che Claire riuscisse a partorire e che Aaron riuscisse a sopravvivere. Come ripetuto da Juliet, infatti, le donne sull’Isola muoiono di parto, tuttavia i due ce la fanno.



Ma le domande su Aaron hanno sempre afflitto i fan di Lost, per esempio, perché era così importante che fosse battezzato?



Perché l’indovino Richard Malkin, che ci viene mostrato in un flashabck, dice a Claire che deve essere necessariamente la madre naturale a crescerlo, ma non ci viene svelato il motivo? Malkin ammette anche che il pericolo circonda Aaron.



Successivamente, l’uomo cerca di convincerla a non dare il bimbo in adozione, offrendole un piano alternativo. Perchè Malkin cambia idea e dice a Claire di dare Aaron in adozione ad un coppia di Los Angeles?

Kate finisce per fingere di essere la madre del piccolo quando gli Oceanic Six fuggono dall’isola e lo porta via affidandolo alla madre di Claire, Carole Littleton. Kate ha avuto anche un’apparizione di Claire, che le ha detto di non riportare sull’isola il bambino, anche se non è mai stato spiegato il perché. Probabilmente i piani per Aaron erano altri, e ben più grandi, ma è rimasto un po' ai margini delle trame principali.

