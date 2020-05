Lost doveva necessariamente finire, ecco spiegato il perchè

Sono ormai trascorsi dieci anni da quando la serie drammatica della ABC Lost si è conclusa; ma quali sono stati i fattori decisivi alla base della sua fine dopo solo sei stagioni?

Lo showrunner Carlton Cuse, che si è di recente occupato anche della serie fantasy targata Netflix Locke & Key, ha incontrato The Independent per discutere dei due principali problemi che Lost ha affrontato durante la sua produzione e che in sostanza ne hanno determinato la fine.

In primo luogo ha affermato che tutte le forze in gioco spingevano per conoscere la data finale dello show, per comprendere quanto sarebbe durato ma, non era possibile stabilirlo con certezza. In secondo luogo pare che i continui flashback, avrebbero messo veramente a dura prova gli sceneggiatori.

Il sessantunenne intervistato da Indipendent ha spiegato: "Le forze trainanti dietro di noi spingevano davvero molto per ottenere una data finale per lo spettacolo; erano due problemi che abbiamo avuto: uno - non sapevamo quanto tempo doveva durare tutto lo show, e due, eravamo a corto di flashback per i personaggi".

"Quindi, quando abbiamo realizzato il flashback di Jack Shephard, interpretato da Matthew Fox, dove è in Thailandia con Bai Ling - uno degli episodi che di sicuro non fa parte della lista dei miei favoriti - abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di terminare lo spettacolo".

Nel frattempo, Cuse ha anche parlato dei gli aspetti innovativi di Lost, serie unica nel suo genere, aggiungendo: "Abbiamo aperto le porte ad altri tipi di show e sicuramente alla televisione che fino ad allora era a porte chiuse - abbiamo avuto la fortuna di concludere Lost alle sue stesse condizioni".

"Penso che sia certamente una cosa rivoluzionaria, straordinariamente significativa. Siamo stati il ​​primo spettacolo della televisione di rete a cui è stata data una data conclusiva".

"Prima di questo, gli spettacoli morivano per conto proprio: avresti semplicemente cavalcato il cavallo fino a quando non sarebbe caduto morto sotto di te. Forse alcune persone non hanno adorato il finale, ma almeno ne abbiamo dato al pubblico uno intenzionale".

Nonostante sia passato ormai molto tempo dalla fine di questa serie, resta sempre una delle più amate dal pubblico, come dimostra anche la gioia dei fan per la reunion del cast di Lost su Instagram. Dopo dieci anni, l'eredità di questo show sembra essere impareggiabile, ma cosa ci ha lasciato il clamoroso finale di Lost? Voi siete soddisfatti dalla concluisione? Fatecelo sapere nei commenti.