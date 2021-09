Lost, due personaggi principali non si incontrano mai: scoprite di chi si tratta

Più di un decennio dopo la messa in onda del finale della serie, Lost continua ad essere amata da vecchi e nuovi fan e si scoprono sempre nuove curiosità riguardo lo show creato da J.J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber per ABC.

Uno dei punti di forza della serie andata in onda dal 2004 al 2010 era certamente la presenza di tantissimi personaggi e tantissimi intrecci narrativi tra i vari protagonisti.

Jack Shephard (Matthew Fox) potrebbe essere considerato il protagonista assoluto delle vicende ma in realtà possiamo dire che è stato il cast corale il grande protagonista della serie, compresa la misteriosa Isola.



Uno dei tanti elementi che aiutano Lost a resistere alla prova del tempo è il gratificante sviluppo dei personaggi che sono in grado di crescere oltre i propri limite ed errori e diventare versioni migliori di se stessi.

Tuttavia, nell’arco delle sue sei stagioni, solo due personaggi non si incontrano mai sull’Isola e nemmeno lontano da essa.



Stiamo parlando di Richard Alpert (Nestor Carbonell) e Desmond Hume (Henry Ian Cusick), il primo è arrivato sull’isola nel 1867 come schiavo della Roccia Nera mentre il secondo è naufragato durante una gala di vela sull’isola rimanendo nella stazione Cigno della Dharma a premere un pulsante ogni 108 minuti per tre anni, fino all’arrivo dei superstiti del volo Oceanic 815.



Entrambi i personaggi hanno archi narrativi davvero importanti, in particolare Desmond che è stato introdotto nella seconda stagione e si è rivelato un successo immediato con il pubblico. Questo potrebbe essere dovuto alla sua tragica trama, alla sua storia d’amore con Penny Widmore (Sonya Walger) che si è rivelata triste e avvincente facendo presa sugli spettatori.



Nell'ultimo episodio le gesta di Richard e Desmond sono state fondamentali per il destino di tutti, mentre Desmond aveva tolto il tappo al Cuore dell'Isola, Richard ha aiutato Miles e Lapidus a riparare l'aereo Ajira con il quale insieme a Kate, Lapidus, Claire, Miles e Sawyer fuggono dall'isola, dirigendosi verso la terraferma.



Risulta bizzarro pensare che due personaggi così importanti per la narrazione generale, la sopravvivenza di tutti e per l'Isola, non siano mai venuti a contatto tra loro, ma anche questo fa parte del fascino di Lost che dopo anni continua ad appassionare milioni di persone nel mondo.



