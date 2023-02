Lost, Evangeline Lilly autocritica: 'Prime due stagioni mi imbarazzano, ero pessima'

Evangeline Lilly deve gran parte della sua popolarità al clamoroso successo di Lost: la star di Ant-Man and the Wasp: Quantumania non sembra però serbare un buon ricordo della sua esperienza nelle prime stagioni della serie di J.J. Abrams e Damon Lindelof, principalmente a causa di una pessima considerazione delle sue prove attoriali.

Già qualche tempo fa Lilly ammise di non aver visto le ultime tre stagioni di Lost, ma stavolta l'attrice ci ha rivelato qualcosa in più, dicendosi assolutamente imbarazzata dalla sua recitazione in quei primi episodi dello storico show: "All'epoca facevamo questi party di Lost in cui tutto il cast si riuniva per guardare insieme gli episodi, e quando c'era un episodio Kate-centrico avrei voluto scavare una fossa e morire lì, perché ero davvero pessima" sono state le parole dell'attrice.

Lilly ha poi proseguito: "Ancora oggi quando guardo le prime due stagioni mi imbarazzo moltissimo, perché perché davvero non ero così brava". Un parere decisamente duro, considerando che proprio la Kate Austen di Evangeline Lilly viene ritenuta ancora oggi una delle vere e proprie colonne portanti dello show! Credete che la nostra Evangeline abbia ragione a essere così severa con se stessa? Diteci la vostra nei commenti! Damon Lindelof, intanto, ha recentemente confrontato Lost e Twin Peaks.