Lost, Evangeline Lilly non ha visto le ultime 3 stagioni: 'Non sopporto di rivedermi'

Nonostante il controverso finale, Lost è tra le serie tv che hanno avuto il maggior impatto sulla cultura pop negli ultimi anni. Evangeline Lilly ha recitato in tutte e sei le stagioni, andate in onda tra il 2004 e il 2010. Negli ultimi giorni, però, abbiamo scoperto che l'attrice odia il personaggio di Kate Austen e la sua stessa recitazione.

Evangeline Lilly, infatti, ha ammesso di non aver visto le ultime tre stagioni di Lost. In una recente intervista con People, ha raccontato di non riuscire a rivedersi sullo schermo, spiegando i motivi.

"Perché è stato il mio primo lavoro di recitazione in assoluto, e davvero non avevo idea di ciò che stavo facendo, e sono stata davvero male in diverse situazioni. Ero davvero imbarazzante, ma la verità è che non ho mai visto le stagioni 4, 5 e 6. Quindi devo ancora vederle per la prima volta."

Sono molte, in verità, le star che non amano rivedersi sullo schermo, e da allora la carriera di Evangeline Lilly è proseguita con altri ruoli di primo piano. L'abbiamo vista anche nel Marvel Cinematic Universe, dove interpreta Wasp, e nella trilogia Lo Hobbit di Peter Jackson.

Per chi volesse guardare per la prima volta o riscoprire la serie cult creata da Damon Lindelof, Jeffrey Leiber e J.J. Abrams, ecco su quali piattaforme streaming vedere Lost.