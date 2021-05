Lost e Game of Thrones hanno i finali peggiori delle serie tv secondo un nuovo sondaggio

Secondo un nuovo sondaggio, Lost e Game of Thrones sono le serie tv con i peggiori finali di sempre. Scopriamo insieme gli altri "contendenti al titolo".

D'altronde, che ci si trovi d'accordo o meno con tale risultato, quando si parla di serie tv e di conclusioni insoddisfacenti lo show di ABC e la serie di HBO sono sempre tra i primi titoli a venir fuori, quindi non è che ci troviamo di fronte a chissà quale novità.

Questa volta però è stato il sito OnlyBuy a porre la fatidica domanda a 1517 persone (una cifra forse non norme, ma comunque significativa per prendere in considerazione diversi punti di vista), che hanno risposto citando in percentuale maggiore proprio Lost (al primo posto con il 27.3% dei voti) e Game of Thrones (che segue a ruota con il 25%).

Per quanto riguarda le altre serie tv che sono giunte in Top 10, potete trovarle qui di seguito (in ordine sparso).

Game of Thrones

Lost

How I Met Your Mother

Sherlock

Dexter

Prison Break

Two and a Half Men

Gossip Girl

The Vampire Diaries

How to Get Away with Murder

E voi, che ne pensate? Siete d'accordo con questo risultato? Credete siano davvero queste le serie tv con i finali peggiori di sempre? Fateci sapere nei commenti.