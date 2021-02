Lost: quanto hanno guadagnato le star principali della serie TV? Ecco i loro cachet

La serie targata ABC Lost è andata in onda per sei stagioni dal 2004 al 2010 e vedeva protagonisti un gruppo di sopravvissuti ad un incidente aereo su una misteriosa isola apparentemente deserta. Questa serie ha lanciato le carriere di diversi attori, che magari oggi un'isola se la possono pure comprare.

Per le prime due stagioni il cachet del cast principale di Lost variava da $ 20.000 a $ 40.000 dollari ciascuno per episodio.

Dato il successo straordinario della serie e prima dell’inizio della terza stagione, i salari degli attori sono stati rivisti in cambio di un anno in più di contratto. Matthew Fox, Evangeline Lilly, Josh Holloway, Naveen Andrews, Dominic Monaghan, Terry O'Quinn, Jorge Garcia, Daniel Dae Kim, Yunjin Kim e Harold Perrineau, tutti membri del cast originale, guadagnavano circa $ 80.000 dollari ciascuno per episodio.



Ma il successo crescente ha portato ovviamente gli attori a rinegoziare i propri contratti prima di tornare sul set di Lost alle Hawaii.

Per la prima stagione Evangeline Lilly (Kate) veniva pagata $ 30.000 dollari ad episodio arrivando a $ 80.000 dollari nella terza stagione. Per le ultime tre stagioni invece l’attrice è stata pagata $ 150.000 dollari per episodio.



Terry O'Quinn interpretava John Locke in Lost e sarebbe stato pagato circa $ 100.000 dollari ad episodio per le ultime stagioni. Matthew Fox (Jack) ha guadagnato per la quarta stagione $ 150.000 dollari, ma ha poi rinegoziato il suo contratto arrivando a $ 225.000 dollari ad episodio per la quinta e sesta stagione.



