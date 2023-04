Lost, Harold Perrineau sul finale che ha diviso i fan: 'Adesso lo apprezzo di più'

In una recente intervista Harold Perrineau ha confessato di aver cominciato ad apprezzare il finale di Lost, che ha suscitato numerosi dibattiti tra gli stessi fan della serie di Damon Lindelof e J.J. Abrams. Tra gli haters della conclusione della mitica serie ABC, infatti, c'era anche lo stesso Perrineau, che adesso ha cambiato decisamente idea.

In una recente intervista incentrata sulla sua nuova serie MGM+ From, Perrineau ha parlato anche del divisivo finale di Lost. Inizialmente era arrabbiato per come si era conclusa la storia di Michael e per il finale dello show nel suo complesso. Dopo un po' di tempo, però, l'attore ha notato di essere riuscito a riconoscere il tipo di "percorso" che Lost ha creato nelle sue sei stagioni.

"Beh, sai, all'epoca ero un po' frustrato per il personaggio, per Michael e per Walt. Ma la cosa a cui penso è che le persone che lo hanno scritto lo apprezzavano davvero. È la stessa cosa che apprezzo di From: si fa un viaggio fantastico e ci si affeziona emotivamente a questo viaggio. Quindi per sei anni c'è questa corsa eccitante che sta accadendo solo per te e sai che in qualunque modo sarebbe finita, non avrebbe cambiato quello che hai provato durante quegli incredibili sei anni di montagne russe. Quindi la mia posizione è cambiata, perché il finale in sé non è poi così importante, ma il fatto di aver intrapreso questo viaggio sì. Penso che sia un modo molto intelligente di considerare il finale di Lost".

A proposito, è in sviluppo un film documentario su Lost, che ne esplorerà la storia e l'eredità nel panorama televisivo.

Il finale della serie Lost, intitolato "The End", è ha davvero diviso i fan nel corso degli anni, poiché sono iniziate a circolare teorie sugli elementi soprannaturali e le domande senza risposta dello show. Un momento in particolare che ha generato una certa confusione è stato quello in cui è stato rivelato che i flash-sideways facevano parte dell'aldilà. Questo colpo di scena ha fatto sì che si discutesse se i sopravvissuti di Lost fossero stati morti per tutta la durata della serie. Molti spettatori non hanno particolarmente gradito questa svolta.

Da altri, la conclusione di Lost è stata fortemente difesa per il suo ruotare completamente attorno ai personaggi. Per quanto riguarda Michael, è apparso all'inizio della sesta stagione come fantasma; tuttavia, non era presente durante la scena finale in chiesa. L'ultima scena serviva però a dare un addio emozionante a quei personaggi di Lost i cui archi narrativi erano stati maggiormente esplorati.