Lost, Idris Elba ha Rifiutato un Ruolo Nella Serie per una Buona Ragione

Lost è certamente uno degli spettacoli televisivi più influenti dello scorso decennio, questa ha lasciato un segno indelebile sul piccolo schermo. Sia per l'originalità della decostruzione narrativa, che grazie anche ad un cast eccezionale. Ecco perché oggi sorprende sapere che alcuni attori, all'epoca delle riprese, si rifiutarono di partecipare.

Durante un'intervista al Peter Crouch Podcast, il noto attore Idris Elba ha infatti rivelato che nonostante fosse stato chiamato per un ruolo chiave all'interno di una delle stagioni della serie, si sia ritrovato a dover rifiutare un ruolo in Lost.

L'attore infatti pare che abbia rifiutato una parte dello show in quanto molto più interessato a realizzare Luther, preferendo quindi a lavorare nel Regno Unito. Certamente si può vedere come l'attore sia particolarmente affezionato a questo spettacolo, basti pensare che Idris Elba è ancora Luther nel trailer del secondo film basato su questa serie tv.

Nello specifico l'attore ha detto: "la mia carriera andava bene, avevo fatto Stringer Bell ma stavo facendo questo, non stavo facendo quello. Ricordo di aver letto la sceneggiatura di Luther e tutti mi dicevano 'Sei sicuro di voler tornare a casa e farlo?' e io rispondevo 'Questo show mi cambierà la vita, ed avevo ragione'".

"In parallelo a Luther , mi è stato offerto un ruolo anche in Lost", ha continuato. "Sarebbe stato un personaggio importante e all'epoca quella serie era sulla cresta dell'onda, però ho pensato 'Mmmm, no sto bene così, tornerò nel Regno Unito, voglio realizzare qualcosa per un pubblico più ristretto, qualcosa di inedito"

Oltretutto, non molto tempo fa, Idris Elba ha confessato l'importanza di The Wire nella sua carriera come attore.