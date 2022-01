Lost Judgment, in cantiere una serie tv giapponese tratta dal videogioco?

Lost Judgment potrebbe presto sbarcare sul piccolo schermo. Il celebre videogioco giapponese sarebbe in procinto di essere adattato da Asahi TV per una versione live action in Giappone. Secondo quanto riportano i media online sarebbe anche stato scelto l'attore che fungerà da protagonista dello show.

Si tratta di Takuya Kimura, popstar e interprete nipponico di grande successo, che vestirebbe i panni di Takayuki Yagami, avvocato/detective al centro delle trame dello show.

Non poteva essere altrimenti, del resto. Kimura è il doppiatore del personaggio nel videogioco - sul nostro sito potete leggere la recensione di Lost Judgment - e proprio a lui Sega si è ispirata per costruire le fattezze di Yagami.



Secondo Nikkan Mendai il titolo provvisorio della serie, scelto da Asahi TV, sarebbe Sabakarezaru, traducibile come The Unjudged. Ovviamente non ci sono ancora conferme su quelle che rimangono, al momento, soltanto delle indiscrezioni.



Lost Judgment è un videogioco commercializzato nel 2021 e spin-off della serie Yakuza, con i testi tradotti in inglese e italiano e il parlato in inglese e giapponese.

Soprannominato Kimutaku, Takuya Kimura è uno dei volti più conosciuti nel Sol Levante e molto apprezzato anche al di fuori dei confini nazionali.



Nel 2021 un'altra serie asiatica ha ottenuto un grande successo in tutto il mondo; potete trovare su Everyeye la recensione di Squid Game, la serie sudcoreana disponibile su Netflix.