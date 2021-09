Lost, Matthew Fox torna a lavoro dopo quasi sei anni: ecco la nuova serie Last Light

A distanza dalla sua ultima apparizione sul grande schermo con Bone Tomahawk di S. Craig Zahler, Matthew Fox torna a lavoro grazie al servizio di streaming on demand Peacock e alla nuova serie Last Light.

L'ex star di Lost, conosciuta in tutto il mondo per l'iconico ruolo del chirurgo Jack Shepard, sarà il protagonista del progetto, prodotto dalla MGM International TV Productions e basato sull'omonimo romanzo best-seller dell'autore Alex Scarrow. Last Light sarà una serie limitata composta da cinque episodi e racconterà la storia di una famiglia che lotta per sopravvivere in un mondo che è caduto improvvisamente nel caos più totale: Matthew Fox interpreterà il petrolchimico Andy Nielsen, un uomo che sa quanto il mondo dipenda dal petrolio, ed è convinto che, se dovesse succedere qualcosa alla fornitura mondiale, si verrebbe a scatenare una reazione a catena, coi trasporti che si fermerebbero e le forze dell'ordine che verrebbero sopraffatte. Le peggiori paure del protagonista si manifestano durante un viaggio d'affari in Medio Oriente, quando, mentre il mondo cade nel caos, la sua famiglia è sparsa per tutto Europa: sua figlia, Laura, è tornata a casa a Londra, mentre la moglie Elena, e il giovane figlio, Sam, sono bloccati a Parigi.

Insieme a Matthew Fox nella serie ci sarà anche la vincitrice del Golden Globe Joanne Froggatt, che interpreterà Elena. La regia sarà curata da Dennie Gordon, già autrice di diversi episodi della seconda stagione di Jack Ryan, acclamata serie tv di Amazon con John Krasinski. Rola Bauer, presidente della MGM International TV Productions, ha definito la serie un "thriller tempestivo" sulla dipendenza del mondo dal petrolio. "Diego Piasek, il nostro capo dello sviluppo, mi ha parlato di Dennie, una regista di grande talento capace di mettersi alla prova in tutti i genieri. Abbiamo iniziato questo viaggio e ora siamo pronti a far arrivare questo messaggio in ogni angolo del globo".

Gli showrunner di Last Light saranno Patrick Massett e John Zinman, autori di Friday Night Lights e The Blacklist.