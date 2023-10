Lost, Michael Giacchino annuncia il concerto celebrativo per la serie cult

Lost è un cult immortale del mondo delle serie tv, e per celebrare il ventesimo anniversario dall’inizio della serie, Michael Giacchino ha annunciato un concerto dedicato allo show.

Giacchino, compositore premio Oscar e creatore delle musiche di Lost, ha pubblicato sul suo account Instagram un poster con su scritto “Dharma iniative, concert poster” e sotto “Lost: dobbiamo tornare indietro, ventesimo anniversario, coming soon”. I fan dello show sono rimasti sicuramente sorpresi ma entusiasti all’idea, nella speranza che le iniziative per il ventesimo anniversario della serie aumentino.

Di recente era stato annunciato anche un documentario dedicato allo show dal nome “Getting lost”, per celebrare la serie e l’impatto che avuto sulla cultura popolare e sullo sviluppo delle serie Tv successive a Lost.

Ciò che molti fan avrebbero sicuramente desiderato sarebbe stato uno spin-off della serie, come si fa di solito per gli show che ottengono un enorme successo. A tal proposito ne ha parlato Ken Leung, interprete di Miles Straume, che ha rivelato come fosse circolata per un periodo di tempo l’idea di realizzare uno show secondario derivante da Lost in stile True Detective, quindi decisamente distante dal tono della serie principale. Se molti attori desiderano ritornare sul set del telefilm, non è lo stesso per la troupe, che ha definito l’ambiente di lavoro di Lost tossico.