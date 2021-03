Lost e il mistero della statua: il segreto che non ha mai saputo nessuno

Lost è stata una delle serie più innovative di tutti i tempi iniziata con un pilot clamoroso nel 2004 lo spettacolo è diventato sempre più ricco di misteri e sempre più complesso col passare del tempo continuando tutt'oggi a celare i suoi segreti.

Uno dei più grandi misteri è quello senza dubbio legato alla statua che alcuni sopravvissuto nella seconda stagione avvistano navigando intorno all'isola. Infatti si trovano davanti un piede di pietra che sembra appartenere a un'enorme statua che in qualche modo è stata distrutta. Sayid (Naveen Andrews) offre una descrizione molto criptica del piede dicendo: "Non so cosa sia più inquietante il fatto che il resto della statua sia mancante o che abbia quattro dita".



Questo è stato uno dei misteri più famosi mai apparsi in Lost. La domanda che sorge spontanea è perché quella grande statua si trova lì, chi l’ha costruita e chi o cosa l’ha distrutta? Chiaramente i fan dello spettacolo si sono scatenati elaborando le più svariate teorie al riguardo.

Ma alla fine, la statua si rivela essere dedicata alla dea della fertilità egizia Taweret e un tempo si trovava nella sua interezza sulla riva dell'isola.

La statua è lì da molto prima dell’arrivo dell'Iniziativa Dharma sull’isola negli anni 70, persino prima del 1867 quando Richard Alpert arrivò per la prima volta sull'isola con il naufragio della nave Black Rock che distrusse la parte superiore della statua.



L'impatto della nave ha conservato solo il polpaccio e il piede sinistro con le sue quattro dita, prima della sua distruzione, la statua raffigurava Taweret, la dea egizia della protezione, della nascita e della fertilità e dovrebbe rappresentare la "chiave della vita".



Ad un certo punto della storia dell'isola, Jacob (Mark Pellegrino) si stabilì nella camera all'interno della base della statua. Sembra che abbia vissuto lì per un periodo di tempo considerevole, lavorando su un arazzo. La statua probabilmente risale agli egiziani che la costruirono sull'isola molto prima del 1867. La civiltà ha lasciato molti altri segni della propria cultura sull'isola, inclusi geroglifici e altre strutture.



