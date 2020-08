Lost, la mitica serie di J.J. Abrams arriva su Amazon Prime Video

Correva l'anno 2004 quando J. J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber decisero di spezzare le catene del mondo televisivo, creando una serie capace di competere con i blockbuster più grandi del cinema. Lost è una produzione imperdibile per gli amanti delle serie tv, ora disponibile anche su Amazon Prime Video.

La piattaforma streaming sembra aver deciso di puntare sui cult storici per rimpolpare il catalogo, e insieme a Buffy L'Ammazzavampiri saranno disponibili anche le 6 stagioni di Lost, a partire dal 1 settembre 2020.

Avremo quindi la possibilità di svegliarci nuovamente sulla misteriosa isola al centro della serie, per scoprire insieme a Jack Shephard (Matthew Fox) e Kate Austen (Evangeline Lilly) che un incidente aereo che ha reso i passeggeri dei naufraghi in cerca di salvezza. Famosa anche per i suoi personaggi più ambigui (primo fra tutti il John Locke di Terry O'Quinn), Lost svela pian piano i suoi enigmi, mettendo al centro di tutto le interessanti dinamiche che si creano tra i vari protagonisti, approfonditi a dovere anche grazie ai molti flashback presenti in ogni puntata.

Non mancano di certo elementi fantascientifici o mitologici ad infittire la trama, e se ancora non avete avuto modo di immergervi tra le tumultuose acque della serie, questa potrebbe essere l'occasione giusta, anche in vista di un eventuale reboot di Lost.