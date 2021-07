Lost: tutto quello che non torna sul Tempo nella serie

Sono passati anni da quando Lost ha mandato in onda la sua ultima stagione, e i fan stanno ancora discutendo su cosa sia esattamente successo nel corso delle sei stagioni dello show tra flashback, flash-forward e flash-sideway, le isole mobili e i viaggi nel tempo.

La cronologia dello spettacolo può essere difficile da seguire soprattutto considerando l'ampio cast e i numerosi eventi. Diverse migliaia di anni prima che il Volo Oceanic 815 si schiantasse sull'isola, c'era il Cuore dell'Isola, la misteriosa, magica pozza al centro dell'isola che brillava di una luminosa luce soprannaturale e che possedeva proprietà elettromagnetiche estreme. Jacob e suo fratello (L'uomo in nero)sono stati cresciuti dalla donna che proteggeva l’isola fino alla loro adolescenza.

Poi Jack e i sopravvissuti si sono schiantati sull’isola il 22 settembre 2008, il giorno in cui Lost ha inizio. Le domande irrisolte che riguardano la serie sono diverse e anche quelle che riguardano il tempo: da che cosa è provocata la forte discrepanza temporale tra Isola e resto del mondo? Perché Daniel Faraday pensa che le regole del tempo non si possano applicare a Desmond?



Sappiamo che il suo personaggio è stato fondamentale e che grazie alla costante della sua vita (l'amata Penny) è stato capace di viaggiare nel tempo e non perdersi in un limbo senza via di fuga, ma cosa lo rendeva così resistente all'energia elettromagnetica?



Il passare del tempo è un tema portante in Lost, durante il Comic Con del 2006 è stato chiesto agli sceneggiatori Carlton Cuse e Damon Lindelof in quanti giorni si sarebbe svolta l’intera serie. “In realtà non abbiamo mai contato i giorni. Voglio dire, entro la fine dello spettacolo, speriamo di aver coperto molta storia, andando avanti e indietro...Voglio dire, ovviamente, abbiamo visto quella statua, quella statua è un po' vecchia?” ha detto Cuse riferendosi alla misteriosa statua presente sull'isola di Lost.

I due hanno anche dichiarato che il film di fantascienza spagnolo Timecrimes – Los Cronocrímenes (2007) è stato una grande fonte di ispirazione quando hanno cominciato a scrivere dei viaggi nel tempo per lo show.

Un forte richiamo al tempo è senza dubbio il nome di Eloise Hawking, ispirato a quello di Stephen Hawking, cosmologo, fisico e matematico inglese, che ha parlato della concreta possibilità di viaggiare nel tempo.

Il concetto di Tempo in una serie come Lost è fondamentale e contemporaneamente anche molto relativo, grazie ai flashback, flash-forward e flash-sideway abbiamo esplorato diverse epoche e la cronologia può essere divisa in prima dello schianto, dopo lo schianto, viaggi nel tempo, ritorno e dopo la vita.



