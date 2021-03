Lost Ollie: Jonathan Groff, Mary J. Blige e Gina Rodriguez tra le star della serie Netflix

Lo scorso anno Netflix annunciava una nuova serie tv ibrida tra animazione e live-action Lost Ollie, che ci avrebbe "sicuramente sciolto il cuore". E mentre quest'ultima affermazione non è mai stata in dubbio, il cast stellare che è stato appena annunciato può solo contribuire alla causa.

Jonathan Groff (Glee, Frozen), Mary J. Blige (Umbrella Academy, Mudbound), Gina Rodriguez (Jane The Virgin, Someone Great), Tim Blake Nelson (LaBallata di Buster Scruggs, Fratello, Dove Sei?), Jake Johnson (New Girl, Jurassic World) e Kesler Talbot (Nancy Drew, Quando Chiama Il Cuore).

Questi gli attori che ricopriranno i ruoli principali nel nuovo show di Netflix, Lost Ollie, che come anticipato dal tweet che ne annunciava l'arrivo qualche mese fa, avrà come protagonista proprio il personaggio ideato da Brandon Oldenburg e William nel libro Joyce Ollie's Odyssey.

"Incontrate e innamoratevi di #LostOllie. L'emoji *occhioni tristi* fatta persona/giocattolo. Lost Ollie è una nuova serie con protagonista un giocattolo perduto alla ricerca del bambino che lo ha smarrito, e la storia di un bambino che perso molto più di un amico. I vostri cuori si scioglieranno di sicuro" si leggeva nel post.

A doppiare il coniglietto di pezza tutto rattoppato di nome Ollie sarà Jonathan Groff, che abbiamo già potuto amare come voce di Kristoff nel doppiaggio originale di Frozen. "Ollie ha uno spirito puro e un cuore d'oro, e non perde mai occasione di fare nuove amicizie. È da sempre il miglior amico di Billy (Talbot), finché un giorno il povero giocattolo finisce in un negozio dell'usato senza un modo per tornare a casa. Anche se è spesso intimorito da ciò che non conosce, Ollie si farà coraggio e cercherà in tutti i modi di tornare da Billy, incontrando altri giocattoli che lo aiuteranno durante il suo viaggio".

Lost Ollie sarà composto di quattro episodi, ma non sappiamo ancora quando arriveranno su Netflix.