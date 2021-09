Lost e quell'omaggio al romanzo Le Cronache di Narnia di C. S. Lewis

Lost è una serie ricca di omaggi e sono molte le curiosità che si nascondono tra le foglie della misteriosa isola apparentemente deserta su cui sono finiti i protagonisti del volo Oceanic 815, una di queste riguarda il romanzo Le Cronache di Narnia di C. S. Lewis.

La serie tv creata da J.J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber è andata in onda dal 2004 al 2010 per un totale di sei intriganti stagioni nelle quali abbiamo visto di tutto. La Dharma Initiative (Department of Heuristics and Research on Material Applications) è stata una protagonista della serie tanto quanto i personaggi principali, la prima stazione che incontriamo è quella del Cigno nella quale Desmond Hume (Henry Ian Cusick) vive e preme un pulsante ogni 108 minuti.

Ma sono molte le stazioni Dharma presenti sull’isola ed una nasconde un omaggio all’opera di C. S. Lewis. Nel suo romanzo fantasy un lampione funge da porta d’accesso alla terra di Narnia, ma le persone che la attraversano finiscono sempre in un punto diverso della linea temporale.

La stazione Dharma chiamata Il Lampione svolge una funzione simile, è l'unica situata al di fuori dell'isola, si trova infatti a Los Angeles e si nasconde dentro una chiesa. Lo scopo del Lampione è calcolare la posizione dell'isola in un dato periodo, poiché la sua posizione esatta è in costante movimento.

Usando calcoli matematici complessi e un grande pendolo, la squadra Dharma della terraferma può prevedere dove sarà l'isola e quindi sapere esattamente dove inviare le sue reclute. Il Lampione è stato costruito su una sacca di energia simile a quelle che si trovano sull'isola stessa, e questo permette agli scienziati di determinare il momento giusto per viaggiare. Questo processo è stato utilizzato anche per organizzare rifornimenti e approvvigionamenti regolari sull'isola.



Nella quinta stagione di Lost, usando proprio la stazione e gli appunti del diario di Daniel Faraday, Eloise Hawking (Fionnula Flanagan) spiega agli Ocean Six, coloro che erano tornati dall'Isola, come potrebbero farvi ritorno.

