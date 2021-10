Lost, perché Evangeline Lilly 'odia' il personaggio di Kate Austen?

Evangeline Lilly è entrata nelle case di tutti noi grazie al ruolo di Kate Austen in Lost. La serie che ha fatto la storia è andata in onda per sei stagioni, vincendo 10 Emmy Awards, tuttavia Lilly non ha apprezzato particolarmente il suo personaggio soprattutto nelle ultime stagioni.

Kate ci è stata presentata come una donna forte e indipendente che ha aiutato i passeggeri del volo Oceanic 815 a sopravvivere vivendo su un'isola deserta e misteriosa oltre che piena di pericoli. Tuttavia, con il passare del tempo, Kate si è sviluppata in un personaggio molto diverso, tanto che Lilly alla fine ha iniziato a odiare il ruolo.



I fan di Lost hanno amato e odiato Kate, il suo retroscena ci ha rivelato un passato travagliato, in cui era una rapinatrice di banche in fuga dalle autorità. Il personaggio è stato sviluppato durante la lunga serie, apparendo in 108 episodi su 121 totali.



Inoltre, nei piani originali della serie, Jack (Matthew Fox) doveva originariamente morire nel pilot. Dopo la sua morte, Kate avrebbe dovuto assumere il ruolo di leader dei sopravvissuti. Come sanno i fan dello show, ciò non è mai accaduto. Tuttavia, nonostante la sua forte presenza nella serie, Lilly alla fine è diventata scontenta della trama di Kate.



In un'intervista podcast con The Lost Boys su Buzzfeed, Lilly ha parlato delle sue esperienze lavorando sul set di Lost:

"All'inizio, Kate era piuttosto simpatica. E poi, man mano che lo spettacolo andava avanti, mi sentivo come se fosse diventata sempre più prevedibile e odiosa. Mi sentivo come se il mio personaggio fosse passato dall'essere autonomo – avere davvero la sua storia, il suo viaggio e i suoi programmi – a dare la caccia agli uomini per l'isola. Questo mi ha irritato a morte".



Lilly sarebbe diventata insoddisfatta del suo ruolo quando la trama è cambiata e ha iniziato a concentrarsi sul suo "triangolo amoroso" con Jack e Sawyer (Josh Holloway). L'attrice ha anche ammesso di aver lanciato sceneggiature per la stanza dopo averle lette, dicendo: "Mi sentivo molto frustrata dalla diminuzione della quantità di autonomia che aveva e dalla quantità sempre minore della sua storia da interpretare".

Lilly ha continuato dicendo che non era "contraria al fatto di avere una storia d'amore nella vita di una donna", ma era frustrata dall'"eventuale mancanza di dimensione in quello che le stava succedendo. Era davvero solo Jack o Sawyer? Jack? Sawyer? Volevo che fosse migliore perché era un'icona di forza e autonomia per le donne, e ho pensato che avremmo potuto fare di meglio.

Dopo aver lasciato l'isola la carriera di Lilly è decollata interpretando Tauriel nei film The Hobbit e nel 2015, è entrata a far parte del Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Hope Pym, meglio conosciuta come Wasp, nella serie di film di Ant-Man. Protagonista al fianco di Paul Rudd, il supereroe è apparso in Ant-Man, Ant-Man e Wasp, e Avengers: Endgame. Lilly riprenderà il suo ruolo nell'attesissimo film MCU Ant-Man and the Wasp: Quantumania, previsto per il 2023.



