Lost: perché i fan hanno odiato il finale della serie?

Quando una serie volge al termine è difficile accontentare tutti i fan, il finale di Lost è uno dei più discussi e chiacchierati di sempre. Semplicemente, c’è chi lo ama e c’è chi lo odia, proviamo a scoprire perché alcuni fan lo hanno odiato.

Il punto principale a favore di chi non l’ha amato è stata la mancanza di risposte a moltissime domande riguardo alla storia e alla mitologia della serie. Mentre gli episodi andavano avanti, sono state date alcune risposte ma certamente non tutti i pezzi del puzzle sono andati al loro posto annullando il lavoro dei fan che avevano elaborato tantissime teorie sullo show.



Un altro problema che alcuni hanno avuto riguardo al finale di Lost è stato l'uso dei flash sideways durante la sesta e ultima stagione. I sopravvissuti dell'Oceanic 815 infatti stavano conducendo vite diverse in purgatorio per tutta la stagione, un universo alternativo in cui quel volo era atterrato normalmente, prima di ricordare le loro vite passate e attuali sull'isola e riunirsi nella morte. Ad alcune persone questa scelta non è piaciuta considerandola una perdita di tempo, immaginare vite alternative alla fine non aveva una così grande valenza.



Secondo altri il finale è stato troppo spirituale e c’era ben poco di fantascientifico. Altri ancora invece si chiedono come abbia fatto Vincent, il cane, a sopravvivere così a lungo sull’isola. Lo vediamo nel pilot accanto a Jack e lo vediamo anche nell’episodio finale, quando Jack muore. Ma dove sia stato per tutto quel tempo è fonte di confusione.

Una gran parte del problema del finale era correlato all'idea che due storie separate stavano accadendo nello stesso momento, una in cui i sopravvissuti erano morti e un'altra in cui erano vivi. La teoria più gettonata sosteneva che tutti fossero morti dopo lo schianto, è stato appurato che non è così. Ma avere una seconda sequenza temporale contemporaneamente alla sequenza temporale principale ha creato davvero tanta confusione.



Insomma il finale di Lost ha avuto più di qualche problema ma rimane comunque un finale totalizzante concentrato sul destino dei protagonisti e dell’isola. Scopri chi si salva nel finale di Lost e che fine hanno fatto i protagonisti di Lost.