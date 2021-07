Lost, perché un certo personaggio non è stato mai approfondito?

Non tutti i protagonisti di Lost, serie targata ABC, hanno ottenuto il loro episodio di approfondimento con flashback e spiegazioni più precise sul loro passato. Una di queste mancanze ha riguardato un particolare personaggio che ha fatto il suo ingresso nel cast nella quinta stagione dello show.

Quando Lost ha debuttato nel 2004 al centro della trama c’era un incidente aereo e un gruppo di disparati sopravvissuti: Jack (Matthew Fox), Kate (Evangeline Lilly), Sawyer (Josh Holloway), Hurley (Jorge Garcia) e Sayid (Naveen Andrews), che lottavano per sopravvivere su una misteriosa isola tropicale, alle prese con stranezze soprannaturali e un persistente senso del destino.

Nel corso delle sue sei stagioni lo show ha introdotto molti personaggi ma alcuni non sono mai stati sufficientemente approfonditi, come ad esempio Ilana Verdansky, interpretata da Zuleikha Robinson, una sopravvissuta del volo Ajira Airways 316.



La donna era stata incaricata da Jacob di proteggere i candidati quando gli aveva fatto visita in un ospedale russo in cui era ricoverata con gravi ustioni. Lei ha però affermato di essere stata ingaggiata dalla famiglia di Peter Avellino (Armando Pucci) per catturare Sayid Jarrah e portarlo a Guam.



Per molti versi, la sesta stagione è stata un'occasione mancata per gli sceneggiatori di Lost secondo molti fan, avendo “sprecato tempo” in archi narrativi non necessari e un numero di nuovi personaggi che erano destinati a una breve durata.

Ma il più grande grattacapo della stagione è stato anche il più esplosivo, letteralmente, poiché la misteriosa Ilana Verdansky è stata fatta a pezzi dopo aver maneggiato male della dinamite, abbandonando lo show molto velocemente.

Ilana è stata una delle più grandi "vittime" di Lost a causa del mancato approfondimento del suo personaggio. Gli sceneggiatori hanno intrecciato la sua trama attraverso stuzzicanti ammiccamenti, rivelando una relazione vaga ma ovviamente stretta con Jacob, che ha visitato Ilana in un ospedale russo e l’ha reclutata per radunare i suoi "candidati" per il loro volo di ritorno sull'isola.

Avevamo bisogno di un episodio flashback dedicato ad Ilana per arricchire il suo passato e giustificare la quantità di tempo sullo schermo dedicato al suo personaggio. Qual era esattamente la sua relazione con Jacob? Perché si fidava così tanto di lei? Nel quarto episodio della sesta stagione intitolato Il Sostituto (The Substitute), viene mostrata mentre piange il suo amico caduto nella misteriosa statua dell’isola di Lost.

Quando Ilana scopre che Ben ha ucciso Jacob, ordina a Ben di scavarsi la tomba. L'Uomo in Nero ha dato a Ben la possibilità di scappare e di attaccare Ilana, ma Ben ha sfruttato l'opportunità per spiegare a Ilana perché ha ucciso Jacob regalandoci uno dei momenti più toccanti della serie.



Ben pronuncia un monologo strappalacrime e straziante su come ha sacrificato tutto ciò a cui teneva, anche sua figlia Alex, al servizio di Jacob e dell'isola. Quando si rese conto che a Jacob non interessava nessuno di quei sacrifici, Ben lo uccise. Se ne pentì, ma ciò di cui si rammaricava più di tutto era aver scelto il potere e l'Isola su sua figlia. Questa scena ha fornito una rara visione degli aspetti più vulnerabili e umani del personaggio di Ben, grazie alla trama di Ilana.



