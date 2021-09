Lost, ecco su quali piattaforme streaming potete guardare la serie

La popolarissima serie dei primi anni 2000 Lost è sicuramente uno show che merita di essere guardato, o riguardato, se siete grandi appassionati. La pluripremiata serie parla dei passeggeri del volo Oceanic 815, che devono sopravvivono ad un incidente aereo ritrovandosi dispersi su un'isola deserta e misteriosa.

Mentre la serie procede, apprendiamo di più sui passeggeri attraverso i flashback e le sfide che devono affrontare: conosciamo quindi il dottor Jack Shephard (Matthew Fox), Kate Austen (Evangeline Lilly), Sawyer (Josh Holloway), John Locke (Terry O'Quinn), Michael Dawson (Harold Perrineau) e suo figlio Walt, oltre a molte altre personalità contrastanti.



Scopriamo anche che l’isola su cui sono capitati non è un'isola normale poiché c'è un grande mostro di fumo che uccide le persone, orsi polari e numerosi segreti e sorprese dietro ogni foglia.



Ritenuta una delle migliori serie di tutti i tempi, Lost offre colpi di scena inaspettati e grandi personaggi capaci di entrare nel cuore degli spettatori in poco tempo, rendendo la visione accattivante, anche grazie ai tanti misteri e domande che rendono lo spettacolo uno dei più discussi nella storia della televisione.



Può essere facile dimenticare quanto fosse importante Lost quando è andato in onda per la prima volta, non c'è stato nulla di simile negli anni che si è avvicinato alla portata di Lost in quel periodo.



Se non avete mai visto la serie o volete semplicemente fare un bel rewatch, tutte e sei le stagioni di Lost hanno trovato una nuova casa su Disney+ nel catalogo Star, dove sono disponibili integralmente dal 23 febbraio 2021.



Il costo dell’abbonamento è di 8,99 € al mese oppure di 89,90 € abbonandosi per un anno al servizio di streaming.



Scoprite come reagì il cast di Lost al controverso finale e chi sono i 5 personaggi secondari di Lost che meritavano di più nei nostri approfondimenti.