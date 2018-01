Lost: la presidente della ABC afferma che non ci sono discussioni ufficiali per un reboot

Sono passati ormai ben 8 anni dall’estate in cui il canaleha trasmesso il finale di una delle serie più amate e discusse del piccolo schermo. Quante probabilità ci sono di

TVLine riporta che in un’intervista la presidente della ABC, Channing Dungey, ha recentemente risposto a questa domanda negando che al momento sia stata intavolata una discussione sull’eventualità di progettare un reboot o di un proseguimento della serie, la quale comunque rappresenta uno scenario appetibile per altri misteri da risolvere:



“Non abbiamo avuto una discussione ufficiale su questo. Rientra nella lista dei ‘Come sarebbe grandioso se…’, ma per adesso non c’è altro”.

Dunque uno spiraglio per il futuro effettivamente c’è, semplicemente pare che questo progetto al momento non rientri nella scaletta delle priorità su cui investire. Ad onor di cronaca ricordiamo che le speculazioni su una nuova serie di Lost sono circolate già l’estate scorsa quando l’ex co-showrunner dello show, Carlton Cuse, annunciò un nuovo contratto quadriennale con gli studios dell’emittente televisiva statunitense. Chiedendole se ci sia stata occasione in tutto questo tempo di scambiare delle idee con Cuse, anche a tal proposito Channing Dungey è stata lapidaria:

“Non ho avuto quel genere di conversazione con lui”.

L’ultima parola sul tema spetta ad un’altra pietra miliare della serie tv, Damon Lindelof (The Leftovers), una delle menti dietro il successo di Lost e co-autore dell’ultima puntata tanto discussa dai fan. Lindelof si è detto curioso ed entusiasta all’idea che un nuovo gruppo di autori si cimenti nell’impresa di dare una nuova incarnazione al progetto, ma in ogni caso lui non ne farà comunque parte poiché ritiene di aver detto già tutto quello che aveva in serbo nell’arco di sei stagioni e fare un passo indietro sarebbe per lui frustrante.