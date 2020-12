Lost: che fine hanno fatto i protagonisti? Ecco come sono oggi e cosa fanno

Il pilot di Lost è andato in onda nel 2004, sono passati quindi sedici anni dalla prima volta che abbiamo incontrato i protagonisti della serie che ha cambiato la storia. Scopriamo che cosa hanno combinato dopo la fine dello show nel 2010.

Matthew Fox ha interpretato il dottor Jack Shepard, un uomo di scienza. Jack è stato il protagonista principale della serie. Dopo la fine dello show ha prestato la sua voce in un episodio di BoJack Horseman ma non si è più prestato a progetti televisivi. Piuttosto, ad alcuni progetti cinematografici che purtroppo non hanno ottenuto un gran successo come Speed Racer (2008), Alex Cross - La memoria del killer (2012), World War Z (2013) e l’ultima fatica, Bone Tomahawk del 2015.

L'attrice canadese Evangeline Lilly è colei che ha ottenuto più successo (finora) dopo aver interpretato Kate in Lost. Ha recitato accanto a Hugh Jackman in Real Steel, ha interpretato Tauriel in Lo Hobbit - La desolazione di Smaug (2013) e Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate (2014) ma soprattutto è entrata nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Wasp.

Jorge Garcia, l’indimenticato Hurley di Lost, ha recitato in un piccolo ruolo in How I Met Your Mother nei panni di un altro uomo notoriamente sfortunato. E ha recitato nel remake della CBS di Hawaii Five-0 nei panni di Jerry Ortega insieme ad altri colleghi di Lost. Ha ottenuto anche alcuni ruoli in Californication, Fringe e Alcatraz.

L'adorabile ragazzaccio dello show, Sawyer interpretato da Josh Holloway è apparso sul grande schermo in Mission: Impossible - Protocollo fantasma (2011), Battle of the Year - La vittoria è in ballo (2012), Il potere dei soldi (2013) e Sabotage (2014). Ha ricoperto anche dei ruoli in alcune serie tv come: Community, Intelligence, Colony e Yellowstone.



Daniel Dae Kim interpretava Jin il marito di Sun e sull’isola hanno iniziato a riparare il loro rapporto. Lo abbiamo rivisto in Hawaii Five-0 al fianco di Jorge Garcia come Chin Ho Kelly, ma anche in The Shield e The Good Doctor. Sul grande schermo invece ha ottenuto ruoli in The Divergent Series: Insurgent, Hellboy e Finché forse non vi separi.



Yunjin Kim interpretava Sun in Lost e si è divisa tra film coreani e serie americane dopo la fine dello show. La ricordiamo nei panni della dottoressa Karen Kim in Mistresses.

Terry O'Quinn è stato l'unico attore nel cast principale a vincere un Emmy per il suo ruolo di John Locke. Dopo la fine dello show ha avuto ruoli in numerosi spettacoli come Falling Skies, Phineas e Ferb, Full Circle, Hawaii Five-0 , Patriot e Castle Rock.

Benjamin Linus è uno dei migliori villain televisivi fino ad oggi e fu interpretato da Michael Emerson che è stato protagonista della serie Person of Interest un altro spettacolo del produttore JJ Abrams. Ha lavorato poi in Arrow, Mozart in the Jungle e Il nome della Rosa.

Dominic Monaghan ha interpretato Charlie in Lost e aveva già una carriera avviata dopo aver interpretato Merry nella trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson. Dopo Lost ha recitato con Ryan Reynolds e Hugh Jackman in X-Men Origins: Wolverine e in Star Wars: L'ascesa di Skywalker (2019).

Desmond è fortemente legato alla mitologia di Lost, l’uomo nella botola è stato interpretato da Henry Ian Cusick. Dopo lo spettacolo, ha interpretato un membro principale della squadra di Olivia nella prima stagione di Scandal, lo abbiamo visto in Fringe, The Mentalist, CSI – Scena del crimine, Body of Proof, Hawaii Five-0 e nel ruolo di Marcus Kane in The 100.

Elizabeth Mitchell era Juliet in Lost, e dopo ha ottenuto un discreto successo recitando in C'era una volta, Crossing Lines, Dead of Summer, The Expanse e Blindspot e al cinema in La notte del giudizio - Election Year.

Sayid Jarrah era uno dei personaggi preferiti dai fan sin dall'inizio dello show, ed era interpretato da Naveen Andrews che abbiamo successivamente visto in Law & Order - Unità vittime speciali, Sense8 e Instinct.



Emilie de Ravin ha interpretato Claire, la ragazza incinta che scompare nel nulla. Alla fine è tornata anche se non sembrava molto in sé e ha proseguito la sua carriera nei panni di Belle in C'era una volta.

Interpretando il fratello e la sorella Boone e Shannon, Maggie Grace e Ian Somerhalder si sono fatti amare dai fan. Somerhalder ha successivamente interpretato Damon Salvatore in The Vampire Diaries, mentre Grace ha interpretato la figlia di Liam Neeson nella trilogia di Taken e Althea in Fear the Walking Dead.



Michelle Rodriguez ha interpretato, per poco, Ana Lucia in Lost ed è ovviamente meglio conosciuta per il suo ruolo nel franchise di Fast and Furious. Ha recitato anche in Alita - Angelo della battaglia, Resident Evil: Retribution, Machete e Avatar.



Scopri chi si salva alla fine di Lost e 5 curiosità che non conoscevate sul Lost.