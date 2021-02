Lost: qual è l'episodio più bello di sempre della serie?

Lost è andato in onda dal 2004 al 2010 su ABC stravolgendo per sempre la storia della tv. È innegabile che lo show abbia avuto un fortissimo impatto sul pubblico e tutt’oggi continua a far parlare di sé per svariati motivi.

Ci sono stati molti episodi davvero belli ed indimenticabili, potremmo dire di essere stati già conquistati dal pilot e il momento in cui Jack si risveglia nella foresta di bambù.

Tutto ciò che avviene nel pilot di Lost era qualcosa di mai visto fino ad allora, ma nel quarto episodio della prima stagione intitolato “La caccia” il pubblico apprende una svolta incredibile e del tutto imprevista. Locke era relegato su una sedia a rotelle prima di schiantarsi sull’isola, che gli ha dato la capacità di camminare di nuovo.



Questo è un bel colpo di scena che ha sicuramente catturato l’attenzione del pubblico. Anche tutti i finali di stagione sono stati emozionanti ma l’episodio più bello di Lost è considerato il quinto della quarta stagione intitolato: La costante.



In questo episodio tutto è mixato alla perfezione, inclusa l'incredibile performance di Henry Ian Cusick nei panni di Desmond e lo stile di montaggio rapido mentre il personaggio si muove avanti e indietro nel tempo.

Indimenticabile è la telefonata che finalmente Desmond riesce a fare alla sua amata Penny, una delle scene più commoventi e toccanti nella storia della televisione. Impossibile non versare qualche lacrima.



Una menzione d’onore spetta all’episodio Attraverso lo specchio, l'iconico finale della terza stagione che potrebbe fare concorrenza a “La Costante”. Charlie annega in uno dei momenti più devastanti da guardare per gli spettatori, Locke uccide Naomi e Jack pronuncia quel famoso “We have to go back!” a Kate in un flashforward sconvolgente.



