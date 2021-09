Lost, ecco qual è il numero più usato nella serie ABC

Lost ci ha ossessionato per sei stagioni con la sua sequenza di numeri misteriosa ripetuta numerose volte, scommettiamo che ancora oggi gli appassionati se la ricordano senza problemi, tuttavia potrebbe essere interessante scoprire che c’è un numero in particolare che è stato usato più spesso rispetto agli altri.

La serie creta da J.J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber per ABC vedeva protagonisti un gruppo di sopravvissuti allo schianto del volo Oceanic 815 su un’isola apparentemente deserta. Fin dal primo episodio però capiamo che l’isola non è ciò che sembra e che qualcosa di strano si nasconde dietro la sua fitta giungla, nell'acqua e nel cielo.

Durante lo svolgimento dell’epica storia ci viene raccontato che Hugo Reyes, meglio conosciuto come Hurley (Jorge Garcia), ha vinto alla lotteria grazie ad una sequenza di numeri molto particolare: 4, 8, 15, 16, 23 e 42.



Questi numeri continuano a riapparire per tutto lo spettacolo, dal numero di volo dell'aereo alla lista dei possibili rimpiazzi per Jacob rimanenti verso la fine dello spettacolo.

Dei sei numeri misteriosi quello usato più volte è il 23, l'unico numero primo della sequenza indimenticabile. Questo numero è davvero ovunque, Jack Shephard (Matthew Fox) sedeva al 23B, Rose (L. Scott Caldwell) al posto 23D, mentre Bernard (Sam Anderson) sedeva al posto 23E, l'imbarco per il volo era al gate 23, il numero del volo era Oceanic 815: 8+15=23, l'ora di schianto del volo è le 16.16: 16+1+6=23, la temperatura a Sydney il giorno della partenza del volo 815 era di 23 °C.

Su Kate (Evangeline Lilly) pende una taglia di $ 23.000, 23 è il numero dei sopravvissuti della sezione di coda dell’aereo, 23 persone erano sul ponte che Hurley ha fatto crollare, Jack cade e si sloga la caviglia sui gradini della fila 23 dello stadio in cui stava correndo. Il timer segna 23 secondi quando Jack e Locke scoprono che Kate ha abbandonato la Stazione Cigno, Mr. Eko (Adewale Akinnuoye-Agbaje) recitò il Salmo 23 mentre dava fuoco all'aereo.

A Sidney Hurley era ospite della stanza numero 2342 di un albergo, 23 è anche il numero di volte in cui Jack colpisce Charlie (Dominic Monaghan) al petto durante il tentativo di rianimazione prima che Kate gli dicesse di fermarsi, la seconda stagione ha 23 episodi, Sayid (Naveen Andrews) aveva 23 anni quando è stato fatto prigioniero durante la Prima Guerra del Golfo.

Insomma, il numero 23 è nascosto ovunque in Lost e anche quando non ci sembra che sia collegato in alcun modo ad una scena, ecco che invece lo è. Essendo uno degli spettacoli più complessi mai trasmesso, la serie di JJ Abrams è nota per i suoi intrecci e misteri ed i fan, negli anni, hanno cercato di comprendere ogni significato nascosto ma non ci è dato sapere perché i creatori dello show fossero così ossessionati dal numero 23 da infilarlo ovunque.

Avevate mai notato questi particolari legati al numero 23? Fatecelo sapere nei commenti! Scoprite come reagì il cast di Lost al controverso finale e l'omaggio di Lost a Le Cronache di Narnia.