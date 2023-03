Lost, qual è il significato del tatuaggio di Jack?

A distanza di più di 10 anni dalla sua conclusione, di Lost si continua comunque a parlare incessantemente, tanti sono gli elementi e i misteri disseminati nel corso delle sei stagioni dello show da quei geni del male di J.J. Abrams e Damon Lindelof: uno di questi riguarda, ad esempio, un certo tatuaggio.

Il tattoo in questione è quello sfoggiato da Jack e la sua storia ci viene svelata nell'episodio Straniero in Terra Straniera, vale a dire il nono della terza stagione: durante un lungo flashback vediamo Jack in Thailandia durante la sua relazione con Achara, una ragazza del luogo alla quale il nostro chiede di tatuargli qualcosa nella sua lingua (un gesto, questo, che farà parecchio arrabbiare gli uomini del posto).

Il significato del tatuaggio ci viene spiegato da Isabel, personaggio che viene introdotto proprio nel corso di quest'episodio: secondo la spiegazione della nostra new entry, la scritta starebbe a significare "cammina tra noi, ma non è uno di noi". Si tratta però di un'interpretazione piuttosto libera (la stessa Isabel, d'altronde, ci spiega come la traduzione di certe scritte possa essere una questione di sfumature): il suo significato letterale è infatti "eagles high, cleaving sky" ("aquile alte, aprono il cielo").

E voi, ricordavate la storia del tatuaggio di Jack? Avete mai pensato di approfondirne il significato? Fatecelo sapere nei commenti! Vi ricordiamo, intanto, che nei prossimi tempi arriverà un documentario interamente dedicato a Lost.