Lost, quando Evangeline Lilly rischiò di perdere il ruolo: il retroscena sul casting

Dal 2004 al 2010, Evangeline Lilly ha interpretato la sopravvissuta a un incidente aereo Kate Austen per sei stagioni in Lost della ABC, ruolo che ha cambiato la vita e la carriera di Lilly, anche se non ha mai aspirato a diventare famosa e il suo provino finale stava per saltare.

"Direi che era il mio destino, perché certamente non era nella mia agenda. Ero una di quelle attrici che non stavano cercando di fare l'attrice quando ho ottenuto quel lavoro", ha spiegato a Today l'attrice.



"E l'unico motivo per cui ho accettato il lavoro in quel momento era perché avevo un'enorme fede, e credevo davvero che tutto nella mia vita continuasse a spingermi e stimolarmi e indicarmi questa cosa. Poi è successo così rapidamente che sembrava destino. Sembrava: "Non posso dire di no a questo, o dico di no al mio destino."

Ma il destino stava per giocarle un brutto scherzo, dato che ha causa di alcuni problemi con il passaporto canadese l’attrice ha avuto difficoltà ad arrivare in tempo per un'audizione.

Alla fine ha ovviamente ottenuto il ruolo di Kate, ma in quanto cittadina e attrice canadese, Lilly non aveva i documenti necessari per ottenere un visto di lavoro per gli Stati Uniti. Le riprese dello spettacolo dovevano avvenire senza di lei, con le sue scene in sospeso fino a quando non avesse ottenuto l'approvazione.



Lilly ha provato più di 20 volte a richiedere il visto senza fortuna. I produttori dello spettacolo erano convinti che non lo avrebbe ottenuto e stavano considerato di ricominciare il processo di riformulazione del suo ruolo. Tuttavia, Lilly ha finalmente ottenuto l'approvazione per il visto di lavoro, per la gioia dei creatori. È volata immediatamente alle Hawaii solo un giorno dopo l'inizio delle riprese del pilot.

Lilly ha frequentato Università della Columbia Britannica di Vancouver e all’epoca era un'attrice in erba che guadagnava soldi facendo spot televisivi, fino a quando ha felicemente accettato il lavoro come comparsa in un film: "Essere una comparsa, ironia della sorte, si è rivelato essere qualcosa che amavo".



Ma quando un'amica le ha detto: “affermi di credere nel destino, eppure stai ignorando quelli che sembrano essere tutti i segni del destino. Le porte si stanno aprendo per te, ma hai paura del tuo stesso successo” l’attrice ha avuto un crollo ed è scoppiata a piangere capendo che l’amica aveva ragione.



Nel gennaio 2004, ha partecipato alla prima di una dozzina di audizioni: "A marzo ero alle Hawaii per le riprese del pilot di Lost" ha rivelato, e lì con sua sorpresa, si innamorò della recitazione.

Durante le riprese del pilot però, Lilly si è resa conto che quello che sapeva del suo personaggio si riduceva a questo: una bella ragazza su un aereo in manette con un segreto.

Ricorda di aver implorato J.J. Abrams, uno dei creatori dello show, di darle qualche indizio in più ma non ci riuscì. "Il primo anno è stato molto difficile. Ero circondata da attori mozzafiato e mi sentivo molto insicura di recitare accanto a loro" ha concluso.

Per fortuna però le cose sono andate benissimo, i problemi con il passaporto sono stati risolti e Lilly ci ha consegnato una perfetta e indimenticabile Kate anche se la stessa attrice ha detto che ha sempre pensato che il suo personaggio "fosse odioso" sicuramente non è così per i tanti fan che l'hanno amata. Indipendentemente dal fatto che le reazioni siano state positive o negative, Kate è stata un personaggio che ha catturato l'attenzione del pubblico per l'intera durata di Lost.

