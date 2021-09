Lost, il retroscena dietro il provino di Josh Holloway

Il 22 settembre 2004, la ABC ha mandato in onda il pilot di Lost che sarebbe diventato un fenomeno mondiale vincendo dieci Emmy nel corso delle sue sei stagioni e che ha cambiato la vita di un cast corale che includeva anche Josh Holloway, nei panni di James "Sawyer" Ford . PRO

Lost è stata creata da J.J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber per il network televisivo ABC e racconta le vicende di un gruppo di sopravvissuti ad un incidente aereo che si ritrovano su un'isola deserta e misteriosa.



Mentre Jack Shephard (Matthew Fox) è l'"eroe" della storia, molti fan considerano Sawyer il più grande personaggio dello show, anche grazie al suo grande arco narrativo.



All'inizio di Lost, Sawyer è un emarginato bellicoso, razzista, egoista e violento che fa di tutto per infastidire le persone. Tuttavia, alla fine Sawyer subisce un fantastico cambiamento ed è stato molto apprezzato dal pubblico.



Dopo aver pensato di smettere di recitare diverse volte, Holloway ha avuto la sua grande occasione quando si è presentato ai provini di Lost.



Sawyer doveva essere, in origine un truffatore in giacca e cravatta elegante e sofisticato. Tuttavia, quando Holloway ha dimenticato una battuta durante il provino e ha preso a calci una sedia, gli sceneggiatori decisero di riscrivere il personaggio per cucirlo addosso all’attore.

Sawyer è stato reso più selvaggio in base all'aspetto di Holloway, anche il personaggio interpretato da Dominic Monaghan, Charlie Pace, è stato riscritto proprio come Sawyer per adattarsi meglio all'attore scelto.



Poi Lost è arrivato sul piccolo schermo ed è diventato un successo immediato in prima serata che ha portato l’intero cast alla celebrità e il resto è storia della televisione.



