Lost: ci sarà mai un revival o una reunion? Tutto ciò che sappiamo

Anche se i revival sembrano essere di gran moda negli ultimi anni, tornare sull’isola più misteriosa della tv non sembra essere nei piani della rete ABC in questo momento. Certo, mai dire mai, anche perché nell’ottobre scorso Showtime ha annunciato il revival inaspettato di Dexter.

Il finale di quella serie non era stato soddisfacente e aveva deluso molto i fan, questo revival quindi sarà utile per raddrizzare le cose.

Lost continua a far parlare di sé ancora oggi a causa dei tantissimi misteri che non sono stati risolti nelle sue sei stagioni e potrebbero essere esplorati in un sequel.

Le voci circolano da anni, Lost è stato uno show rivoluzionario per la televisione e un revival sarebbe un vero e proprio evento televisivo. Damon Lindelof ha detto a EW nel 2017 che un futuro reboot dello spettacolo dovrebbe incentrarsi su nuovi personaggi ed esplorare nuove storie sull'isola un sentimento condiviso dallo showrunner di Lost Carlton Cuse.



Il revival avrebbe bisogno di un nuovo cast e nuovi personaggi, dato che quelli originali sono tutti morti nel finale di Lost, e non sono morti a causa dello schianto del volo Oceanic 815.

Ci sarebbero ancora modi per utilizzare il cast principale in qualche modo impostandolo nella stessa continuità, soprattutto dato l'uso di flashback e Flash-Sideways nello spettacolo.



Nel maggio 2020 parlando con ComicBook.com Damon Lindelof ha dichiarato:

“Abbiamo avuto l'opportunità di fare tutto quello che volevamo con Lost. Mi piacerebbe vedere cosa ne farebbero gli altri. Mi sento come se avessi avuto il mio coraggio ed il mio momento, ed è ora che il vecchio si faccia da parte e lasci che qualcun altro prenda le redini. Sarebbe bello se ci fosse più Lost, ma, ancora una volta, non penso che dovrei essere io.”

Evangeline Lilly, che ha interpretato Kate in Lost, non sarebbe favorevole invece: “La mia risposta onesta è che spero di no. Sono una fan sfegatata dei film originali di Star Wars e a volte penso che tu possa svalutare il contenuto originale con dei revival o sequel. Penso che possa succedere, e mi dispiacerebbe vederlo accadere con Lost. Recentemente ho letto una citazione che diceva: "Non ho mai fatto un adattamento perché il libro è abbastanza buono così com'è" ha detto l’attrice nel 2019 a Cinemablend.

Nestor Carbonell (Richard Alper) e Henry Ian Cusick (Desmond Hume) sarebbero invece favorevoli, come hanno dichiarato nel maggio 2020.



Nel febbraio 2019 il presidente della ABC Karey Burke ha detto che sarebbe interessata a vedere un revival di Lost tuttavia, non c'è niente in cantiere e i creatori di Lost non hanno intenzione di riavviare o far rivivere lo spettacolo da soli. Tuttavia, sono aperti all'idea che qualcun altro prenda in mano il loro mondo perciò potrebbe pur sempre accadere.

Una reunion del cast era auspicabile nel 2020 per i dieci anni dalla fine dello show, ma la pandemia ha bloccato ogni possibilità. Non è escluso che il cast e i creatori non omaggeranno la serie tutti insieme nel prossimo futuro, non appena sarà possibile.

