Lost: tutti i riferimenti a Harry Potter, li avevate colti?

Uno degli show più popolari dei primi anni 2000 poteva non includere easter eggs su una delle saghe letterarie e cinematografiche più importanti di quegli anni? Ovviamente no, in Lost ci sono alcuni riferimenti ad Harry Potter!

Nel diciannovesimo episodio della prima stagione di Lost intitolato Deus Ex Machina Sawyer lamenta dei forti dolori alla testa che non si attenuano con i rimedi erboristici di Sun e nemmeno con l’aspirina. Kate convince Jack ad aiutare Sawyer e gli pone una serie di domande sulla sua salute. Il neurochirurgo conclude che Sawyer soffre di ipermetropia così Sayid fonde insieme le metà di due paia di occhiali da fargli indossare per risolvere il problema.

Proprio nel momento in cui Sawyer li prova, Hurley passa di lì e dice “Sembra che qualcuno sia passato con un rullo compressore sopra Harry Potter!” costringendo il biondo a toglierseli subito, potete vedere il video qui in alto.

Un altro piccolo riferimento è stato adocchiato dai fan, nella premiere della terza stagione intitolata A Tale of Two Cities dove vediamo alcuni flashback e ci viene mostrata la libreria di Jack che contiene una copia di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban.



