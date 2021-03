Lost: ripercorriamo l'incidente che diede inizio a tutto, spiegazione e significato

Quando pensiamo a Lost potrebbero venirci in mente molte cose, misteri, domande irrisolte, orsi polari, ma nessuno può dimenticare com’è iniziata la grande avventura di Jack e compagni: con un incidente aereo, che ha preparato la scena per gli eventi a venire.

Lost è andata in onda dal 2004 al 2010 su ABC e ha raccontato la storia dei sopravvissuti al volo Oceanic 815. Mentre i protagonisti esplorano l’isola deserta su cui sono precipitati, cercano di capire dove si trovano, come lasciare l'isola e come sopravvivere fino ad allora, iniziano a succedere cose strane.

Ma, anche l’incidente aereo è stato strano e causato in un certo senso proprio dall’isola oltre che da Desmond Hume (Henry Ian Cusick). Il volo Oceanic Airlines 815, Boeing 777-200ER, doveva portare i suoi 324 passeggeri da Sydney, Australia a Los Angeles, Stati Uniti il 22 settembre 2004. Ma l’aereo scompare dai radar alle 4:16 PM (numeri non casuali) mentre volava sopra l’Oceano Pacifico dando il via alla storia di Lost.

Dopo aver attraversato una turbolenza, l'aereo ha iniziato a precipitare e si è spezzato in due, la sezione di coda si è schiantata nell’Oceano e i 23 sopravvissuti hanno dovuto nuotare fino alla spiaggia ad eccezione di Bernard Nadler, finito con il suo seggiolino su un albero.

La cabina di pilotaggio e la sezione centrale si sono schiantate sull’altro lato dell’isola, la cabina in mezzo alla giunga ha visto solo il pilota uscirne vivo mentre la sezione centrale con Jack Shephard si è schiantata nella giungla vicino alla spiaggia.

Nella seconda stagione della serie, Jack, Locke e Kate scoprono che lo schianto non è stato casuale, il 22 settembre 2004 infatti Desmond Hume non è riuscito ad inserire la serie di numeri ormai indimenticabile: 4, 8, 15, 16, 23, 42 nel computer della stazione Cigno della Dharma e ciò ha provocato un guasto del sistema e un accumulo elettromagnetico che ha interferito con la strumentazione dell’aereo. Desmond non si rese conto del suo ruolo nell'incidente fino a qualche mese dopo e la sua storia è una delle più coinvolgenti e strazianti dello show.

Il padre della donna di cui era innamorato, Charles Widmore (Alan Dale), non lo riteneva all’altezza di sposare sua figlia Penny perciò Desmond partecipa ad una regata in barca a vela solo per naufragare sull’isola misteriosa a causa di una tempesta.

Kelvin Inman lo soccorre e lo trasporta all’interno della stazione Cigno, il bunker che li protegge da una misteriosa malattia che si contrae sull’isola, come sostiene Kelvin. Dopo essersi ristabilito Desmond inizia ad inserire la famosa sequenza numerica ogni 108 minuti nel computer e passeranno tre anni prima che capisca che ciò che Kelvin gli ha raccontato del mondo esterno è una bugia. Infatti seguendolo in superficie scopre che aveva riparato la sua barca a vela e si preparava a fuggire, i due hanno uno scontro e Desmond uccide Kelvin accidentalmente. Profondamente turbato dall’accaduto Desmond recupera la chiave di sicurezza della stazione Cigno dal corpo di Kelvin e si precipita al bunker, con orrore scopre che il conto alla rovescia è terminato e sul pc ci sono messaggi di errore di sistema.

Riesce a sistemare le cose ma, a sua insaputa, quel ritardo è la causa dello schianto del volo Oceanic 815 e del rilascio di energia elettromagnetica. In realtà tutti gli eventi che hanno portato i sopravvissuti sull'isola sono partiti migliaia di anni prima quando Jacob ha iniziato a tirare i fili delle loro esistenze per assicurarsi un successore, qualcuno in grado di proteggere l'isola.



Ciò che è accaduto a Desmond era inevitabile, doveva portare sull'isola tutti i passeggeri di quel volo e sarà lui stesso una pedina fondamentale per salvare le loro vite nel corso degli eventi della serie.



