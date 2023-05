Lost, la troupe ricorda l'ambiente tossico. Damon Lindelof: 'Ho fallito'

Lost è un successo di pubblico e di critica - basti pensare al Golden Globe, ai Saturn Award e agli altri premi -, eppure non è tutto oro quel che luccica: la serie nasconde molta polvere sotto al tappeto, e Damon Lindelof, il creatore della saga insieme a J.J. Abrams e Jeffrey Lieber, ha appena svelato qualche amaro dettaglio sulla produzione.

"Se dovessi valutare la mia esperienza come manager e capo, la capacità di monitorare i pericoli e i rischi per fornire sicurezza e conforto durante il processo creativo... be', ho fallito miseramente" ha dichiarato Lindelof. "Continuavo a ripetermi: okay, finché ci sono uno o due sceneggiatori che non la pensano esattamente come me, allora tutto procede per il meglio. Ma era addirittura peggio. Dimentica etica e moralità, immagina soltanto di essere l'unica donna o l'unica persona nera e di essere trattata male".

Molti sceneggiatori condividevano barzellette razziste, mentre Monica Owusu-Breen, scrittrice della terza stagione, ha definito l'ambiente di produzione come il più "sfacciatamente ostile" che abbia mai visto. "Siamo stati discriminati ogni giorno" ha continuato. "Forse non apprezzavano la nostra creatività, ma è difficile stabilirlo con certezza quando si è oltraggiati in continuazione".

In particolare, Harold Perrineau (interprete di Michael Dawson) è rimasto molto deluso da come la troupe abbia trattato il suo personaggio. "All'improvviso, era come se tutti si fossero arrabbiati con me" ha ricordato. Quando ha letto la sceneggiatura finale, Perrinau ha pensato: "Non c'era più spazio per me. Mi sono detto: 'Oh, ecco che mi hanno licenziato – o almeno credo'. Non avevo la minima idea di cosa stesse succedendo. Al che [il produttore esecutivo Carlton Cuse] mi ha detto: 'Be', sai, se non abbiamo più niente di buono per te... allora puoi andare'". In un'altra occasione, Harold Perrineau ha commentato il finale di Lost.

Da parte sua, Cuse ha espresso tutto il rammarico per un resoconto simile e la volontà di rimediare ai propri errori. Lo stesso vale per Lindelof: "Preferirei essere senza talento ma giusto sul piano morale, invece che un mostro talentuoso". Resta da chiedersi se l'imminente arrivo del documentario su Lost riuscirà a gettare luce sulla questione.