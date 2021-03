Lost: scoprite com'è oggi Jorge Garcia, l'attore di Hugo Reyes

L'attore Jorge Garcia, meglio conosciuto come Hugo “Hurley” Reyes in Lost, ha preso parte a tantissimi progetti dopo la fine dello spettacolo ed è cambiato molto, anche fisicamente, da allora.

Garcia ha recitato nel remake della CBS di Hawaii Five-0 nei panni di Jerry Ortega insieme ad altri colleghi di Lost tra cui Daniel Dae Kim. Un’altra reunion è avvenuta in MacGyver, infatti Garcia e Henry Ian Cusick (Desmond), volti molto conosciuti dagli appassionati di Lost, hanno recitato insieme in un episodio della serie andato in onda lo scorso febbraio negli USA.

Garcia ha lavorato di nuovo con J.J Abrams, showrunner di Lost, in Fringe e Alcatraz, due serie che non hanno avuto il successo di Lost ma hanno cementato il sodalizio artistico tra i due.

Lo abbiamo visto anche in due epici episodi di How I Met Your Mother, tre di C'era una volta e due di Californication.

Al momento, Garcia è sposato con Rebecca Birdsall, un'attrice apparsa in Hawaii Five-O, il matrimonio è avvenuto nel 2019 ed è stato tenuto lontano dai riflettori, ma hanno condiviso alcune foto dell'evento sui social media che potete trovare in calce alla notizia.



Jorge Garcia carica anche immagini e video divertenti di se stesso e di sua moglie sui social media, dimostrando la loro felicità coniugale. Riscoprite il cameo di Garcia in How I Met Your Mother nel nostro approfondimento e scoprite quanto hanno guadagnato le star principali di Lost.