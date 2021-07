Lost, i segreti e il significato della storyline di Walter

La serie di successo targata ABC Lost ha affascinato il pubblico per sei stagioni con i suoi misteri e le sue trame ricche di significati nascosti. Uno dei più grandi misteri, e uno dei primi della serie, è incentrato sulla natura dei poteri del giovane Walter “Walt” Lloyd interpretato da Malcolm David Kelley.

Tutto nella serie ci lasciava intendere che Walt fosse estremamente importante per la sua mitologia. Sembrava poter controllare gli animali telepaticamente e molte delle prime trame erano incentrate su di lui e sulle situazioni pericolose in cui si cacciava.

Ma poi il giovane attore è cresciuto e da bambino si è trasformato in un adolescente, questo è stato un problema per la produzione in quanto la serie era ambientata in un ristretto lasso di tempo. Cambiare attore per mantenere il personaggio bambino avrebbe confuso ancora di più il pubblico, così Walt è stato effettivamente cancellato dallo show nella seconda stagione, per non tornare fino alla quinta stagione.

Walt ha dato prova dei suoi poteri fin da subito, nel secondo episodio della prima stagione intitolato "Pilota, parte 2", Locke (Terry O'Quinn) insegna a Walt come giocare a backgammon.

Walt mostra la capacità di ottenere dai dadi esattamente il numero di cui ha bisogno per migliorare il suo gioco. Allo stesso modo, nel terzo episodio intitolato "Tabula Rosa", Walt sembra fermare la pioggia a comando dopo che suo padre, Michael (Harold Perrineau), ha detto che avrebbero potuto cercare il suo cane scomparso, Vincent, quando il tempo fosse migliorato.

Ma è stato l'episodio 14 della prima stagione, intitolato "Speciale", che ha davvero gettato le basi per la crescente convinzione dei fan che Walt fosse effettivamente speciale.

In questo episodio, vediamo Walt giocare a backgammon con Hurley (Jorge Garcia), il bambino pensa a un numero ad alta voce e i dadi mostrano esattamente quel numero. Poi vediamo Locke insegnare a Walt a lanciare coltelli e, immaginando il lancio con l'occhio della mente, Walt fa centro.



Successivamente ci viene mostrato un flashback in cui Walt sta studiando gli uccelli nativi australiani, in particolare un cuculo di bronzo. Cerca di raccontare al suo patrigno quello che ha imparato, ma viene ignorato. Walt si lamenta per non essere stato ascoltato e, improvvisamente, un cuculo di bronzo sbatte contro la porta di vetro sul retro, uccidendosi.



Tornando sull'isola, vediamo Walt leggere un fumetto con in primo piano l’immagine di un orso polare, in seguito viene inseguito nella giungla tropicale da un vero orso polare. Se vi state chiedendo perché ci sono gli Orsi polari in Lost vi rimandiamo al nostro approfondimento.



Walt in seguito viene rapito dagli Altri, e quando riappare e apprendiamo che gli sono stati fatti dei "test". Ben (Michael Emerson) sottolinea anche che Walt è, ancora una volta, "speciale". I fan, è noto, si scatenano quando si tratta di fare teorie sulla natura dei poteri di Walt e le loro possibili origini, alcuni pensavano che fosse segretamente il mostro di fumo Nero.

Tuttavia, la risposta potrebbe essere meno ingegnosa, il co-creatore di Lost, Damon Lindelof, al Comic-Con 2011, ha detto che la fonte dei poteri di Walt non è mai stata pensata per essere misteriosa. Perché Walt è speciale? "Perché lo è", disse Lindelof.

In "The New Man in Charge", l'epilogo di Lost che è stato pubblicato sia nel DVD Complete Sixth Season che nel boxset Complete Collection, c'è una continuazione che potrebbe suggerire il segreto del mistero di Walt.

Infatti vediamo Walt, nel futuro, che viene reclutato personalmente da Hurley e Ben per tornare sull'isola in un ruolo speciale. Walt quindi si rivela essere un futuro leader/protettore dell'isola. Questo ha senso perché non lo abbiamo visto nell'aldilà nella scena finale in chiesa, ciò stava a indicare che non era ancora morto.

Quel destino stesso potrebbe essere la "causa" dei suoi poteri, dal momento che altri leader hanno dimostrato doni speciali prima di ricoprire quel ruolo. Forse è semplicemente nato per questo, e quelle sono le capacità di cui aveva bisogno per svolgere il lavoro di protettore dell'Isola.

Tuttavia, includere questa scena solo nel DVD non ha permesso a tutti di conoscere il suo epilogo. I fan sono stati lasciati a chiedersi quale fosse lo scopo di mostrarci i poteri di Walt per due stagioni per poi vederlo sparire, alimentando le più grandi teorie dello show per anni. Inoltre in molti hanno sperato di vederlo tornare almeno per il finale, ma così non è stato.

