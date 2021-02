Lost: uno showrunner rivela qual è il suo unico rimpianto riguardo il discusso finale

Lost è terminata 10 anni fa ma rimane una delle serie più amate di sempre di cui ancora oggi si parla grazie ai suoi misteri e alle domande irrisolte. Uno degli showrunner, Carlton Cuse, ha parlato del suo unico rimpianto riguardo al discusso finale della serie.

Il finale di Lost ha visto i protagonisti riunirsi in una chiesa, un posto che ognuno di loro ha raggiunto dopo la morte. Alcuni sono ovviamente morti sull’isola, altri sono sopravvissuti all’isola e morti successivamente, ma tutti sono sopravvissuti allo schianto e tutti hanno vissuto un’esperienza su quell’isola che li ha cambiati nel profondo.

Tuttavia, in un finale che ha visto i personaggi passare alla fase successiva dell'aldilà insieme, c'è stato un momento che ha afflitto gli spettatori e li ha fatti pensare che nessuno fosse sopravvissuto all'incidente aereo che gli scrittori e i produttori ora considerano il loro unico rimpianto.



Carlton Cuse ha spiegato a Vulture: “Ho solo un rimpianto per l'intero viaggio di Lost ed è proprio la fine. Barry Jossen, ha chiamato Damon e me e ha detto: 'Sai, sono preoccupato che quando il pubblicò uscirà da questo finale incredibilmente emozionante di questo spettacolo e si troveranno davanti uno spot pubblicitario di Proctor & Gamble non sarà bello. C'è un modo per ammorbidire l’addio o migliorarlo? Esiste qualche filmato che potremmo mettere alla fine per accompagnare il pubblico fuori dallo spettacolo fino alla pubblicità?"



Poco dopo quella conversazione, Cuse e Damon Lindelof hanno escogitato l'idea di inserire filmati inutilizzati dal set dello show dalla sua prima stagione. Infatti vediamo la spiaggia deserta e il relitto dell'aereo sparso ovunque, sembra che non sia sopravvissuto nessuno.

Ma questo non significava che nessuno fosse sopravvissuto all'incidente, era solo un modo per i creatori dello show di condividere un bel ricordo, di come tutto è iniziato.



"Abbiamo inserito quel filmato alla fine dello spettacolo e penso che il problema fosse che il pubblico era così abituato all'idea che tutto avesse un significato, un scopo e intenzionalità. Così hanno letto in quel filmato alla fine che erano tutti morti. Non era questa la nostra intenzione. L'intenzione era solo quella di creare una pausa narrativa. Ma era troppo portentosa. Ha assunto un altro significato, e quel significato penso che abbia distorto le nostre intenzioni e abbia contribuito a creare quell'errata percezione del finale".



Jorge Garcia, interprete di Hurley, ricorda che gli spettatori hanno iniziato a mettere in discussione il momento. "Ho pensato che fossero usate quelle immagini per decomprimere le emozioni del finale. Poi ho scoperto il giorno dopo come le persone hanno iniziato a interpretarlo e ho pensato, 'Oh, okay.' E la gente lo dice ancora. La gente ne parla ancora allo stesso modo".



"Sia che ti piaccia il finale o che non ti piaccia il finale, questo non mi infastidisce molto", spiega lo scrittore della serie Lindelof. "Ma quell'idea che erano morti per tutto il tempo nega l'intero spettacolo, nega l'intero punto dello spettacolo".



Scoprite che cosa ha ispirato i creatori di Lost e quanto guadagnano le star di Lost nei nostri approfondimenti.