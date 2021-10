Lost, ecco tutti i soprannomi più divertenti usati da Sawyer

I personaggi di Lost erano tanti ed ognuno di loro aveva delle caratteristiche diverse. Sawyer, interpretato da Josh Holloway, è stato uno dei più divertenti e anche uno dei più amati grazie al suo arco narrativo particolarmente emozionante.

Sawyer è certamente un individuo creativo. Sebbene la maggior parte del pubblico e dei sopravvissuti al volo Oceanic 815 all'inizio lo odiasse, è cresciuto rapidamente e ha saputo conquistare tutti grazie allo sviluppo eroico del personaggio e alla personalità affascinante.

Una grande parte di questa personalità era fatta dalla sua fantasia per i soprannomi esilaranti che affibbiava ai suoi compagni di sventure. I soprannomi di Sawyer erano popolari e rinomati tra i naufraghi, e la maggior parte riconosceva anche quando non ne usava uno, come quando Kate chiese in modo frustrante: "Da quando mi chiami Kate?" In altre parole, è un grosso problema quando Sawyer non usa un soprannome.

Ecco quelli più divertenti usati da Sawyer nei confronti dei suoi amici:

Kate: Lentiggini, Reginetta della Festa, Calamity, Pippi Calzelunghe, Magellana, Campanellino.

Jack: Tex, dottore, boss, sceriffo, il dottor sorrisino, cowboy.

Hurley: Uomo paffuto, cicciottello mio, Jabba, Dumbo, basettoni, Jambo jet, Chicken Little, Montezuma.



Locke: Mastro lindo, colonnello Kurtz, Daniel Boone, Tarzan.



Charlie: Hobbit, Oliver Twist.



Shannon: Stecchino, Barbie.

Sayid: Mohammed, Abdul.



Claire: Mamacita.



Ana Lucia: Pocahontas, zuccherino.



Sun: Sole d’oriente.



Jin: Bruce Lee, Chewbecca, Papa-san.



Desmond Hume: Scotty.





Ricordate altri soprannomi usati da Sawyer? Fatecelo sapere nei commenti!