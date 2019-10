Lost in Space 2: ecco il trailer ufficiale, che conferma la data di uscita!

Finalmente abbiamo una data per il ritorno della famiglia Robinson, protagonista della serie di fantascienza targata Netflix. Il servizio di streaming ha infatti pubblicato il trailer ufficiale della seconda stagione e annunciato che i nuovi episodi saranno disponibili il 24 dicembre, per quello che sarà un Natale spaziale.

Il filmato si dispiega lungo le note di What A Wonderful World e ci mostra il giovane Will Robinson (Maxwell Jenkins), desideroso di ritrovare il suo amico robot. "So che è la fuori da qualche parte", afferma Will, convinto che ci sia una traccia da seguire e per questo farà di tutto per riuscirci.



La produzione della serie sci-fi è iniziata a settembre ma fino a ora non ci sono state molte informazioni in merito. In questi giorni, però, è in corso il Comic Con di New York, dove Lost in Space 2 ha un panel dedicato e dunque ci aspettiamo di avere a breve maggiori dettagli sulla trama e i temi che verranno affrontati.

Lost in Space è il remake dell'omonima serie fantascientifica del 1965. È scritta da Matt Sazama e Burk Sharpless, con Zack Estrin nelle vesti di showrunner. Al centro delle vicende c'è la famiglia Robinson, che è stata selezionata per provare a colonizzare il sistema solare di Alpha Centauri. In seguito a un incidente, si ritrovano su un pianeta sconosciuto. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Lost In Space.