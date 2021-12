Lost in Space, in arrivo la stagione 4? Ecco cosa sappiamo

Lost in Space si è conclusa con la stagione 3 che sembra aver dato un degno finale alle vicende dei Robinson ma a quanto pare, i fan sperano ancora che Netflix possa ripensarci e scegliere di mandare in produzione un'ulteriore quarta stagione.

Gli 8 episodi rilasciati lo scorso 1 dicembre sulla piattaforma streaming sembrano aver risolto tutte le questioni in sospeso, peremttendo alla famiglia Robinson di riunirsi dopo il distacco turbolento avvenuto nella seconda stagione. Dopo tre stagioni di viaggio verso Alpha Centuri, non solo hanno raggiunto il loro obiettivo, ma sono riusciti a fermare anche i robot alieni che cercavano di distruggere la colonia.

Lo spettacolo ha dato alla famiglia un lieto fine, lasciandoperò in qualche modo la porta aperta per una possibile stagione 4. Tuttavia, gli showrunner hanno ammesso che per il momento non ci sono possibilità per nuovi episodi della serie, Lost in Space 3 è la stagione conclusiva dello show. Gli autori hanno sottolineato infatti che la famiglia Robinson merita di riprendere fiato prima di imbarcarsi in una nuova e pericolosa missione. Dunque sembra chiaro che per il momento, non ci siano piani in merito.

Il cast di Lost in Space sarebbe sicuramente pronto, come dimostrano le varie dichiarazioni rilasciate nel corso delle varie interviste promozionali. Staremo a vedere se Netflix deciderà di proseguire prima o poi in qualche modo questo amatissimo show. Voi cosa ne dite?