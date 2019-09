Lost in Space: la seconda stagione verrà mostrata in anteprima al New York Comic-Con

Come avete potuto leggere, è da poco iniziata la produzione di Lost in Space 2, nel frattempo Netflix ha annunciato che i fan potranno dare un primo sguardo alla serie fantascientifica durante il famoso New York Comic-Con, in programma il prossimo ottobre.

Oltre a presentare serie come "Big Mouth" e "Daybreak" l'evento dedicato al mondo dei fumetti e delle serie TV ospiterà un panel dedicato allo show sci fi nella giornata di sabato 5, esattamente a partire dalle due del pomeriggio, orario locale. All'intervista parteciperanno alcuni membri del cast, anche se non sono ancora stati annunciati i nomi. Inoltre i fan potranno avere un'anteprima esclusiva della seconda stagione e vedere un breve riassunto delle prossime avventure.

Nonostante sia stata annunciata lo scorso maggio, non sappiamo ancora la data di uscita della seconda stagione, indicata per ora con un vago fine 2019. Nel cast della serie troviamo Molly Parker e Parker Posey insieme a Toby Stephens, famoso per il suo ruolo in Black Sails. Se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione della prima stagione di Lost in Space.

Cosa ne pensate di questo remake? Vi siete appassionati alle vicende della famiglia Robinson? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.