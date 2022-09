Lost e quello spin-off mai realizzato in stile True Detective: parla Ken Leung

Sono ormai trascorsi più di 10 anni dal finale di Lost ma lo show creato da J.J. Abrams e Damon Lindelof continua a far parlare di sè e in molti si domandano come mai negli anni non sia mai stato realizzato un suo spin-off. La risposta a questo quesito ora ci viene direttamente da Ken Leung, il celebre interprete di Miles Straume.

L'attore ha rivelato che alcuni anni fa sembrava esserci in gioco l'idea di un poliziesco in stile True Detective di cui proprio il suo personaggio e James Ford sarebbero stati i protagonisti: "So che c'era un'idea in giro per cui Miles e Sawyer avrebbero avuto uno spin-off in stile True Detective, ma sarebbe stato totalmente diverso da ciò a cui siamo abituati che non sarebbe stato come continuare a Lost".

Parlando poi della possibilità di tornare a lavoro su qualcosa che abbia a che fare con Lost, Leung ha detto: "Non c'è stato neanche un attimo in cui ho detto: 'Non voglio farlo mai più'. Quindi sì, forse. Mi piacerebbe tornare alle Hawaii. Quando penso a Lost, non penso allo show tanto quanto penso alle Hawaii. Ma immagino dipenda da tanti fattori".

Sebbene Leung non abbia rivelato molti dettagli su questo spin-off di Lost mai realizzato, il suo riferimento a True Detective indica che sarebbe stato ambientato durante nel corso della sesta stagione, quando Miles e Sawyer si sono uniti come agenti di polizia. Questa linea temporale alternativa si è rivelata una forma di purgatorio in cui i personaggi si sono riuniti dopo la morte prima di accettare definitivamente quello che era il proprio destino.

