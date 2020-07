Lost, una star dello show vuole il reboot: 'Tornerei anche subito'

Far parte di uno show come Lost è un'esperienza che resta per sempre marchiata a fuoco non solo sul curriculum, ma anche nel cuore di un attore: quanti dei protagonisti della celebre serie creata da JJ Abrams e Damon Lindelof, però, sarebbero disposti a tornare sull'isola?

Prender parte a un remake o addirittura ad un sequel è qualcosa di estremamente rischioso, soprattutto quando si tratta di una serie che gode della fama di Lost, al netto di ogni possibile difetto e di un finale spesso giudicato negativamente da buona parte dei fan.

Rischio che, però, sembra non intaccare minimamente lo spirito di Tania Raymonde: l'attrice, presente per 18 episodi nel ruolo di Alex, ha probabilmente toccato proprio con lo show di Abrams il punto più alto della sua carriera e, a giudicare dalle sue parole, non esiterebbe a prender parte ad un'operazione del genere.

"Direi di sì in un secondo, siete pazzi? Per noi non è mai stata una serie TV, perché vivevamo praticamente isolati, giravamo nel mezzo della giungla, nel fango e nella pioggia. Sembrava più un campo estivo in un certo senso. Era come un film, ma più vero, non giravamo su un set, sembrava tutto molto più reale" ha spiegato entusiasta Raymonde.

Qualche giorno fa, intanto, abbiamo scoperto che i creatori sapessero fin dall'inizio quale sarebbe stata la scena finale di Lost; qui, invece, trovate un retroscena sul controverso finale di Lost.