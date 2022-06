Lost, finalmente svelato il mistero di Matthew Fox: 'Ecco perché mi sono ritirato'

Finalmente uno dei più grandi misteri di Lost è stato risolto: perché la carriera di Matthew Fox non è mai decollata spingendo l'interprete di Jack, dopo il successo della serie di Damon Lindelof, ad allontanarsi progressivamente da Hollywood?

Il veterano di Lost - che non recita da quasi un decennio con Bone Tomahawk di S Craig Zahler la sua ultima prova sul grande schermo - ha rotto il silenzio sulla sua decisione di lasciare il mondo dello spettacolo, e spiegato come mai ha scelto di interrompere il suo ritiro per recitare nella nuova serie drammatica apocalittica di Peacock Last Light.

"Avevo in mente una lista di cose da fare che volevo realizzare a Hollywood, e dopo aver girato Bone Tomahawk nel 2014 mi resi conto che quella lista era completa" ha detto Matthew Fox ai giornalisti presenti al Monte-Carlo Film Festival, dove Last Light è stata presentata in anteprima mondiale. “Morivo dalla voglia di fare un western, e anche se quello fu un western molto atipico era pur sempre un western. E quindi la mia lista dei desideri era completa. E poi in quel preciso momento della mia vita, i nostri figli avevano raggiunto un'età che mi attirò di nuovo all'ovile, diciamo", ha aggiunto Matthew Fox, che condivide due figli con la moglie Margherita Ronchi. “Per molto tempo ero stato concentrato sul lavoro e Margherita portava avanti la famiglia, e di colpo sentii il bisogno di essere a casa. Mi sono concentrato su altre cose a livello creativo, come la musica e la scrittura".

Last Light, che ha come co-protagonista Joanne Froggatt di Downton Abbey, riporta Matthew Fox – che funge anche da EP della serie – in TV per la prima volta da quando Lost si è concluso nel 2010. Il thriller immagina un mondo destabilizzato dalla fine del petrolio. "Ho aggiunto una cosa alla mia lista, la produzione esecutiva", ha detto l'attore a proposito del suo ritorno sulle scene. “Non l'avevo mai fatto prima. Si è presentata l'opportunità di essere coinvolto in Last Light e ne ho approfittato. Mi è sembrato il momento giusto".