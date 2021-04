Lost e il 'tasto' ogni 108 minuti: cosa significa quel momento?

Tutti coloro che hanno visto Lost sanno probabilmente a memoria la sequenza numerica che contraddistingue l’intera serie e che Desmond Hume (Henry Ian Cusick) inseriva nel pc della Stazione Cigno della Dharma sull’isola ogni 108 minuti.

La Stazione Cigno è stata costruita per effettuare degli esperimenti, ma durante la sua costruzione, l'iniziativa Dharma ha perforato la tasca elettromagnetica del sito di ricerca. A seguito di questo incidente, una carica elettromagnetica si è accumulata all’interno della Stazione perciò è stato progettato un protocollo per scaricare l'energia accumulata ed evitare così un evento catastrofico.



Il protocollo doveva essere eseguito entro un periodo di 4 minuti ogni 108 minuti dagli occupanti della Stazione Cigno, la Dharma aveva incaricato due persone per turni da 540 giorni. Stuart Radzinsky, il progettista della stazione, stava eseguendo il protocollo all'inizio degli anni '90, quando Kelvin Inman si unì a lui.

Ma dopo la “Purga” inflitta dagli Altri ai membri dell’Iniziativa Dharma, non arrivò più nessuno a dare il cambio ai due. Radzinsky si è suicidato, lasciando Inman da solo fino all’arrivo di Desmond Hume nel 2001. Kelvin ha spiegato a Desmond il protocollo, e gli ha spiegato che stavano salvando il mondo eseguendolo.

Ma Kelvin in realtà stava anche progettando la fuga dall’isola con la barca a vela con cui Desmond vi era naufragato. Quando quest’ultimo lo scopre, lo uccide accidentalmente in una lite il 22 settembre 2004 arrivando troppo tardi al pc per premere il pulsante. Desmond è comunque riuscito ad inserire i numeri ma quel ritardo ha rilasciato una massiccia scarica di energia che ha causato l’incidente aereo del volo Oceanic 815 portando i protagonisti sull’isola.

I sopravvissuti hanno scoperto la stazione nel novembre 2004, alla fine della prima stagione, uno degli elementi chiave dello spettacolo che ha evidenziato il conflitto tra “Scienza VS Fede” è stata la pressione del pulsante ogni 108 minuti. Per Jack tutta la faccenda era solo un esperimento psicologico senza senso mentre per Locke nascondeva molto di più.

Seguendo il protocollo della Dharma, i sopravvissuti organizzano turni con Locke più convinto di tutti quanti ma anche la sua incrollabile fede inizia a svanire quando incontra Ben Linus che descrive la stazione Cigno come uno “scherzo”. Alla fine Locke distrugge il monitor del pc, Desmond è costretto ad usare la chiave di sicurezza e la stazione viene completamente distrutta.

Il simbolismo dei numeri di Lost è un elemento cruciale, la Dharma si trovava sull’isola per cercare di cambiare l’equazione di Valenzetti che prevedeva la data esatta dell'estinzione della razza umana e l’isola era il posto perfetto per questi esperimenti

108 corrisponde alla somma dei numeri dell’equazione di Valenzetti, 4 + 8 + 15 + 16 + 23 + 42 = 108.

Hurley ha vinto alla lotteria con quei numeri, che sono sempre presenti nell’arco delle sei stagioni dello show. Alla fine, li abbiamo visti corrispondere ai candidati finali per sostituire Jacob come protettore dell'isola.



La pressione del pulsante probabilmente rappresentava il modo in cui le persone si approcciano a cose che non possono essere spiegate. Locke ha premuto il pulsante perché credeva che l'isola gli avesse dato uno scopo e Desmond gli aveva detto che doveva farlo, a sua volta a Desmond era stato detto che premendolo stava salvando il mondo.



Jack invece insisteva sul fatto che premere il pulsante è inutile perché non possono sapere con certezza se è necessario a meno che non smettano di spingerlo, può dimostrare la sua teoria molto semplicemente ma le potenziali conseguenze della scoperta della verità potrebbero essere disastrose per tutti. Ogni personaggio quindi è in conflitto con ciò in cui crede e solo un gesto non ponderato come quello di Locke ha portato alle conseguenze tanto temute dal non inserimento dei numeri.



Vi lasciamo con i nostri approfondimenti sull'isola di Lost e sul mistero di Jacob e cosa rappresenta in Lost.