Lost, tenetevi forte: è in arrivo il documentario sulla serie!

LOST catturò l'attenzione degli spettatori di tutto il mondo sin dal suo primo rilascio, risalente al 2004. Non stupisce infatti che si torni a parlare di un tale prodotto dalla trama avvincente, personaggi sfaccettati e misteriosi che hanno regalato emozioni incredibili nel corso delle 6 stagioni e un finale strabiliante.

Il primo passo per celebrare nuovamente la serie sarà quello di creare un documentario, che si chiamerà Getting Lost - Da notare il gioco di parole in inglese - completamente incentrato sulla serie cult immortale della TV come LOST.

A tal proposito, in una recente intervista riportata dalla nostra fonte, Taylor Morden (conosciuto per The Last Blockbuster), ha affermato che: "'LOST' è stata una serie che ha significato tanto per molte persone, me compreso! È arrivata in un momento in cui ci si riuniva ancora intorno alla TV settimana dopo settimana per scoprire cosa sarebbe successo dopo."

L'intento del regista è quello di "realizzare un film che celebra l'impatto che la serie ha avuto sulla cultura popolare, analizza gli errori commessi e forse rivela il vero significato di 'LOST'. Che la si ami o la si odi, 'LOST' è stata una serie cruciale e ha aperto la strada alla nuova era d'oro della televisione che tutti conosciamo e amiamo oggi."