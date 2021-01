Lost: dove si trova l'isola su cui fu girata la serie cult?

Lost ci ha trasportato su un’isola deserta dalla posizione sconosciuta insieme ai 48 sopravvissuti al volo Oceanic 815 per sei stagioni, ma il set utilizzato per girare la serie non è in uno studio cinematografico, è più che reale e si trova alle Hawaii.

Lost è stato girato interamente nell'isola hawaiana di Oahu. Le scene sulla spiaggia, tra cui le riprese del relitto aereo, sono state girate sulla costa settentrionale delle Hawaii e sulla spiaggia di Mokuleia Beach.



Diverse location al chiuso (comprese le stazioni della Dharma) sono state girate all'Hawaii Film Studio. E molti esterni sono stati girati a Honolulu, completamente trasformata per assomigliare a varie città americane e luoghi internazionali come New York, Iowa, Miami, Corea del Sud e Iraq.



Numerose scene sono state girate nella valle di Ka'a'awa e in un'area boscosa vicino al Turtle Bay Resort dell'isola. Solo il costo del pilot di Lost si aggirava intorno ai 10-14 milioni di dollari sicuramente a causa dell'altro costo per l'utilizzo di un aereo di linea dismesso per mettere in scena il relitto del volo Oceanic 815.



Dopotutto Lost doveva essere una versione immaginaria di Survivor, il programma più seguito all'epoca, e doveva semplicemente raccontare la storia di un gruppo di naufraghi che vivevano su un'isola deserta, ma molto più romanzata e con tanti misteri.



