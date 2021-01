Lost: tutte, ma proprio tutte, le citazioni in altre opere famose

Lost ha cambiato la storia della tv, lo show andato in onda su ABC dal 2004 al 2010 è stato poi citato in tantissime altre serie, videogiochi e film a dimostrazione di quanto questo show sia entrato nell'immaginario collettivo con easter egg presenti un po' in ogni ambito.

Nella longeva e fortunata serie Grey's Anatomy, nella puntata Ricordando il passato, la dottoressa Miranda Bailey fa un chiaro riferimento a Lost, dicendo: "Non faccio che pensare che ci schianteremo su un'isola tropicale e saremo aggrediti da un orso polare". L’animale è decisamente entrato nella mitologia di Lost.



Nell'episodio La maledizione del Blitz della serie televisiva How I Met Your Mother Jorge Garcia compare in un cameo e cita i famosissimi numeri: 4, 8, 15, 16, 23, 42, scoprite che cosa significano i numeri di Lost.



Anche una famosa serie italiana ha omaggiato Lost, nella seconda stagione della serie Boris la presentazione del protagonista Alessandro avviene tramite inquadrature che richiamano quelle dedicate ai protagonisti di Lost.



La DC ha citato Lost nel pilot di Arrow, dopo che Oliver torna a casa e il suo migliore amico Tommy lo aggiorna su quanto era successo nel mondo, dice "Lost? Erano tutti morti. Almeno credo." Non è proprio così, scoprite qual è il senso del finale di Lost.



Nella quarta stagione della serie televisiva Chuck nell'episodio diciassette in una delle scene iniziali, sono ben visibili i numeri di Lost. Nella seconda puntata della prima stagione, invece, un missile terra aria abbatte il volo Oceanic 815, proprio quello su cui viaggiavano i protagonisti di Lost.



In X-Men le origini - Wolverine vediamo una botola simile a quella del bunker della stazione cigno dove i sopravvissuti incontrano Desmond Hume, un personaggio che si rivelerà fondamentale.

Anche Stephen King ha omaggiato Lost nel suo romanzo The Dome, lo scrittore immagina che di Lost sia stato realizzato un sequel intitolato The Hunted Ones.



Nei videogiochi Grand Theft Auto V, Half-Life 2, Call of Duty: World at War, Fallout 3, Duke Nukem Forever sono presenti la botola o i numeri di Lost.



Infine anche il cantante italiano Max Pezzali ha realizzato un intero video musicale, quello della canzone intitolata Torno subito, omaggiando la serie.