Lost: da dove viene e cosa significa quella gigantesca statua a forma di piede?

I misteri di Lost sono molteplici e tra questi rientra a pieno titolo la particolare statua a forma di piedes con sole quattro dita che viene avvistata dai naufraghi intenti a navigare intorno all'isola. Proviamo dunque a scoprire l'origine di questo particolare oggetto e da dove deriva.

Sebbene la statua nel complessi sia apparsa in pochissimi episodi, al suo interno è stata addirittura scoperta una camera segreta usata da Jacob come base operativa. Grazie all'espediente del viaggio nel tempo, gli spettatori hanno potuto vedere brevemente come appariva l'ggetto prima della sua distruzione.

Il piede faceva parte di una statua di Taweret, la dea egizia della fertilità. Nella mitologia egizia, Taweret condivide alcuni dei suoi tratti fisici con l'ippopotamo e in tal senso si spiega il dito mancante. L'animale infatti, possiede zampe con sole quattro dita. Un flashback mostra anche come mai non vediamo il resto della statua, ma solo la sua appendice finale. Un'onda anomala infatti, fece schiantare la Roccia Nera di Richard Alpert contro di essa nel 1867, incidente che portò l'uomo sull'isola di Lost e che, di fatto causò la distruzione del resto della struttura.

