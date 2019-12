La lotta contro l'Anti-Monitor in Crisi sulle Terre Infinite si fa sempre più pericolosa

I numerosi cammeo presenti in Crisi sulle Terre Infinite hanno reso felici tutti gli appassionati del mondo dei fumetti DC, ma nel corso delle puntate della serie sono andate in onda diverse morti importanti che sconvolgeranno sicuramente tutto l'Arrowverse.

In questo caso parliamo degli eventi accaduti nel corso del terzo episodio del crossover, quindi se non lo avete ancora visto vi consigliamo di interrompere la lettura della notizia.

In particolare ci riferiamo alla morte di The Monitor, personaggio interpretato da LaMonica Garrett, che è stato ucciso da un servitore del suo rivale. Mentre si trovava sulla Waverider, per gestire i numerosi supereroi presenti nella serie, The Monitor ha incontrato Harbinger, personaggio con il volto di Audrey Marie Anderson, che a sua insaputa, era sotto il controllo mentale del villain dello show. Colto alla sprovvista non è riuscito ad evitare l'attacco che gli ha fatto perdere la vita.

Ora non resta che aspettare il prossimo gennaio, data in cui ricominceranno le puntate dell'Arrowverse che ci mostrano la lotta dei personaggi DC per difendere il multiverso, per sapere se la sua sarà una dipartita definitiva o se ritornerà in Crisi sulle Terre Infinite come Oliver Queen, nel caso di Freccia Verde assumendo una nuova identità che lo aiuterà a sconfiggere l'Anti-Monitor.